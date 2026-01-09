Secciones
Gimnasia de Tucumán pone en marcha su 2026 con doble frente competitivo

El club ya trabaja pensando en un año exigente, con el plantel masculino enfocado en la continuidad de la Liga Argentina y el femenino proyectando su participación en la Liga Nacional.

El plantel masculino de Tucumán de Gimnasia retomó los entrenamientos el viernes 2 de enero, con la mira puesta en la segunda parte de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/2026. Bajo la conducción de Marcelo “Chato” Díaz, el equipo comenzó una preparación intensa en doble turno, combinando trabajos de pesas y pelota, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Tour 4 del certamen.

El próximo compromiso será entre el 15 y el 18 de enero en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, en un tour organizado por Boca Juniors, donde el conjunto tucumano enfrentará a rivales de peso como Vélez Vóley, UPCN San Juan Vóley y Monteros Vóley Club, en una etapa clave para consolidar su rendimiento en la competencia.

En paralelo, el vóleibol femenino del club también puso primera. El plantel comenzó los entrenamientos de cara a la Liga Nacional de Vóleibol Femenina 2026, que se disputará del 17 al 28 de febrero en la provincia de Mendoza. El torneo reunirá a 16 equipos que buscarán el ascenso a la Liga A1, la máxima categoría del vóleibol nacional.

El equipo será dirigido una temporada más por el profesor Yamil Chaya, acompañado por el asistente Josué Montalbán y el estadístico Mauro Montero

Para afrontar el desafío, Gimnasia se reforzó con seis incorporaciones: Camila Medina (opuesta, Normal 3 de Rosario), Florencia Razzeto (punta receptora, Almafuerte), Candela Corvalán (armadora, ex CEF 5 de La Rioja), Camila Palczikowski (punta receptora, Universidad de La Matanza), Bárbara Ré (central, Normal 3) y Lara Bersani (central, Náutico Avellaneda).

Con ambos equipos ya en actividad, Gimnasia de Tucumán inicia el 2026 con planificación, rodaje y objetivos claros, apostando a sostener su protagonismo en el vóleibol nacional y a seguir fortaleciendo su estructura deportiva a largo plazo.

