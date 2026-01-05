Secciones
Independiente le hizo una oferta a Malcorra y hay optimismo

El "Rojo" le ofreció contrato al mediocampista que acaba de quedar libre tras no llegar a un acuerdo con Rosario Central. Resta disipar pequeñas diferencias económicas.

JERARQUÍA. Ignacio Malcorra está cerca de mudar toda su experiencia al estadio Libertadores de América.
Hace 4 Hs

El exitoso paso de Ignacio Malcorra por Rosario Central llegó a su fin oficialmente hace algunos días, y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más codiciados en el mercado de pases del fútbol argentino.

Aunque hubo rumores sobre negociaciones con distintos clubes, todos los caminos parecen apuntar a la mitad roja de Avellaneda.

Independiente ya le realizó la primera oferta y el mediocampista ve con buenos ojos seguir su carrera allí. Si bien hay buena predisposición, aún se deben limar algunas diferencias económicas.

Su representante ya envió la contrapropuesta y sería cuestión de tiempo para que se confirme la llegada del volante, que fue pedido expresamente por Gustavo Quinteros, entrenador del "Rojo".

Más allá de tener 38 años, el jugador viene de ser uno de los puntos más altos del 2025 en la Liga Profesional: marcó siete goles y dio seis asistencias en 31 partidos con el "Canalla", que le había ofrecido solo un año más de contrato, cuando él pedía dos. Esos desacuerdos provocaron su salida de Rosario.

Malcorra ganó la Copa de la Liga Profesional en 2023, además de participar en el título que le fue otorgado por la AFA en 2025. También hizo varios goles en clásicos, por lo que es muy querido por la hinchada de Central, a la que le dedicó una emotiva despedida en sus redes sociales.

