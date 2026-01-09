Monteros Vóley se prepara para debutar en la Liga A2 Femenina y abre un nuevo capítulo en su historia

“Es un desafío muy grande. Hace mucho que no estaba trabajando con el femenino y volver en este contexto, con una liga nacional, implica salir de la zona de confort y construir un proyecto nuevo para el club”, expresó Isa. En esa línea, remarcó que la meta inicial va más allá de los resultados: “El primer objetivo es aprender a competir a nivel nacional”, explicó.