Monteros Vóley se prepara para debutar en la Liga A2 Femenina y abre un nuevo capítulo en su historia

Monteros Vóley continúa escribiendo páginas importantes en su vida institucional y, luego de una destacada actuación en la Liga Federal Femenina 2025, dará un nuevo paso en el plano nacional con su debut en la Liga A2 Femenina 2026.
Desde la segunda quincena de diciembre, el plantel femenino trabaja intensamente bajo la conducción de Diego Isa. La preparación incluye entrenamientos de doble turno, con sesiones de gimnasio, pesas y pelota. El objetivo es claro: seguir creciendo, competir con identidad y sostener en el tiempo un modelo de trabajo profesional.
“Es un desafío muy grande. Hace mucho que no estaba trabajando con el femenino y volver en este contexto, con una liga nacional, implica salir de la zona de confort y construir un proyecto nuevo para el club”, expresó Isa. En esa línea, remarcó que la meta inicial va más allá de los resultados: “El primer objetivo es aprender a competir a nivel nacional”, explicó.
El entrenador también destacó la importancia de replicar un modelo ya instalado en la institución. “La rama masculina viene trabajando hace años con esta lógica. Ahora buscamos que el femenino tenga ese espejo, que pueda verse reflejado en un equipo nacional y proyectarse a futuro”, sostuvo.
Desde el plantel, Agostina Cano valoró el proceso de preparación y el clima interno del grupo. “Nos encontramos muy bien para afrontar la Liga A2 en Mendoza”, señaló. Además, destacó sus expectativas personales: “Es mi primera liga nacional y vengo de entrenar con la Selección U19, así que tengo muchas ganas de competir y llegar lejos”, concluyó.