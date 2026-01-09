Secciones
DeportesVóley

Monteros Vóley se prepara para debutar en la Liga A2 Femenina y abre un nuevo capítulo en su historia

El “Naranja” afrontará su primera participación en la Liga Nacional A2 Femenina, luego del histórico paso por la Liga Federal 2025. El torneo se disputará en febrero, en la provincia de Mendoza.

CAMPEONAS. En julio del año pasado ganaron el torneo Irma Tita de Arquez. CAMPEONAS. En julio del año pasado ganaron el torneo Irma "Tita" de Arquez.
Hace 1 Hs

Monteros Vóley continúa escribiendo páginas importantes en su vida institucional y, luego de una destacada actuación en la Liga Federal Femenina 2025, dará un nuevo paso en el plano nacional con su debut en la Liga A2 Femenina 2026. 

Desde la segunda quincena de diciembre, el plantel femenino trabaja intensamente bajo la conducción de Diego Isa. La preparación incluye entrenamientos de doble turno, con sesiones de gimnasio, pesas y pelota. El objetivo es claro: seguir creciendo, competir con identidad y sostener en el tiempo un modelo de trabajo profesional.

“Es un desafío muy grande. Hace mucho que no estaba trabajando con el femenino y volver en este contexto, con una liga nacional, implica salir de la zona de confort y construir un proyecto nuevo para el club”, expresó Isa. En esa línea, remarcó que la meta inicial va más allá de los resultados: “El primer objetivo es aprender a competir a nivel nacional”, explicó.

Monteros Vóley se prepara para debutar en la Liga A2 Femenina y abre un nuevo capítulo en su historia

El entrenador también destacó la importancia de replicar un modelo ya instalado en la institución. “La rama masculina viene trabajando hace años con esta lógica. Ahora buscamos que el femenino tenga ese espejo, que pueda verse reflejado en un equipo nacional y proyectarse a futuro”, sostuvo.

Desde el plantel, Agostina Cano valoró el proceso de preparación y el clima interno del grupo. “Nos encontramos muy bien para afrontar la Liga A2 en Mendoza”, señaló. Además, destacó sus expectativas personales: “Es mi primera liga nacional y vengo de entrenar con la Selección U19, así que tengo muchas ganas de competir y llegar lejos”, concluyó.

Temas MonterosMonteros Voley
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera
1

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
2

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
3

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
4

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo
5

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
6

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Más Noticias
“Fosa” Ferreyra no se guardó nada en su arribo a San Martín: la promesa que le dejó a los hinchas

“Fosa” Ferreyra no se guardó nada en su arribo a San Martín: la promesa que le dejó a los hinchas

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres 9 y acelera por un mediocampista

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres "9" y acelera por un mediocampista

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Comentarios