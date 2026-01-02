Secciones
Lamine Yamal prende fuego la previa del derbi catalán

Después de una frase explosiva de Pere Milla, la joven figura del Barcelona contestó con un mensaje que volvió a tensar la previa del clásico catalán.

Hace 1 Hs

El derbi entre Barcelona y Espanyol sumó un condimento inesperado en la previa. A días del cruce, Pere Milla Peña, jugador del conjunto blanquiazul encendió la polémica con una declaración picante: aseguró que iba a pisar a Lamine Yamal, una de las grandes joyas del Barça. La frase no pasó inadvertida y rápidamente se volvió viral.

La respuesta no tardó en llegar. Lejos de bajar el tono, Yamal eligió contestar con un mensaje breve pero cargado de intención: “Ganas de volver”. Sin menciones explícitas ni nombres propios, el guiño fue claro y dejó en evidencia que no piensa esconderse ni correrse del foco en uno de los partidos más calientes del calendario.

La picante respuesta del juvenil del Barça La picante respuesta del juvenil del Barça

El cruce verbal reaviva una rivalidad históricamente áspera, donde las provocaciones suelen trasladarse del micrófono al césped. En ese escenario, la figura de Yamal aparece como uno de los ejes del partido: el desequilibrio no lo imparte solo dentro de la cancha, sino también al declarar.

El clásico catalán se jugará mañana a partir de las 17:00, pero el primer round ya sucedió en la previa. Y, por su parte, Yamal dejó en claro que está listo para asumir el desafío. Dentro y fuera de la cancha.

