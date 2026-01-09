"Ignorante y lamesuelas": la respuesta de Alejandro Sangenis a los cuestionamientos de Federico Pelli

Las declaraciones del diputado nacional Federico Pelli sobre el estado de San Miguel de Tucumán no tardaron en generar una reacción virulenta. El subsecretario de Gobierno de la capital, Alejandro Sangenis, lo calificó de "ignorante" y de actuar como un "lamesuelas" político que desconoce las normativas básicas de la ciudad que dice defender.
"El recién asumido Pelli quiere empezar a hacer bien su trabajo de lamesuelas y solo hace gala de su ignorancia", comentó Sangenis a través de un comunicado.
El descargo de Sangenis apuntó directamente a la crítica de Pelli sobre las veredas rotas: "Como buen liberal, debería saber que las veredas son responsabilidad de los frentistas y no del municipio".
Además le sugirió a Pelli "caminar más por San Miguel de Tucumán y menos por Yerba Buena" para evitar que le escriban "estupideces".
"Verdadero soldaducho educado con la doctrina de seguridad nacional que instrumentó la represión, desaparición y muerte de miles de argentinos y ni bien pudo se acomodó, en sus silenciosos vericuetos políticos, en cargos públicos. Debería, antes de despotricar, dar la nómina de 'asesoñoquis' que hizo nombrar en la Cámara de Diputados y ahí veremos cuál es su laya", agregó el funcionario municipal.
Por último, señaló que "hoy sus antecedentes solo dicen que no conforma ninguna comisión en la cámara y no tiene ningún proyecto presentado… una verdadera alhajita. Por último hay que recordarle a Pelli que “en boca de mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso".