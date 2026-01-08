Tras recibir el alta, Christian Petersen reapareció en redes y compartió un alentador mensaje

"Me salvaron la vida"

Esta semana, Petersen habló de la descompensación que sufrió mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el reconocido chef confirmó que ya se encuentra en su casa, aunque aclaró que todavía no hay un diagnóstico preciso sobre lo ocurrido. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, expresó y adelantó que en los próximos días se someterá a nuevos estudios que podrían arrojar más certezas. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, señaló.