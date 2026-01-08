Tras recibir el alta, Christian Petersen reapareció en redes y compartió un alentador mensaje

Christian Petersen recibió el alta médica a inicios de esta semana, luego de haber permanecido casi un mes internado como consecuencia de una falla multiorgánica. En las últimas horas, el reconocido cocinero reapareció en redes sociales y compartió un alentador mensaje.
En su cuenta de Instagram, el chef mostró un plato con dos medialunas, una postal sencilla pero representativa de su oficio. Acompañó la foto con un texto corto y alentador: “Buenas buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… a seguir”.
"Me salvaron la vida"
Esta semana, Petersen habló de la descompensación que sufrió mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el reconocido chef confirmó que ya se encuentra en su casa, aunque aclaró que todavía no hay un diagnóstico preciso sobre lo ocurrido. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, expresó y adelantó que en los próximos días se someterá a nuevos estudios que podrían arrojar más certezas. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, señaló.
El cocinero también se refirió a las versiones que circularon en las últimas semanas sobre el episodio ocurrido en la Patagonia. En ese sentido, buscó llevar tranquilidad y destacó el acompañamiento que recibió: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.
Al hablar sobre el momento previo a la descompensación, Petersen brindó algunos detalles de lo que recuerda. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, explicó.
Por último, remarcó que se encontraba en buenas condiciones físicas para realizar la excursión y elogió el profesionalismo del equipo que lo acompañó. “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó.