Christian Petersen habló sobre su descompensación en el volcán Lanín: qué recuerda del episodio

Christian Petersen recibió este martes el alta médica luego de permanecer varias semanas internado tras sufrir una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. El episodio, que ocurrió el 12 de diciembre pasado durante una excursión, generó numerosas especulaciones sobre su estado de salud. Tras dejar el Hospital Alemán de Buenos Aires, el famoso chef rompió el silencio y brindó su primera versión pública de lo ocurrido.
En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el Petersen relató que aún no existe un diagnóstico preciso de lo que desencadenó el cuadro. Asimismo, agradeció la atención de los guías y del equipo médico que lo asistió durante su traslado desde la montaña hasta los centros de salud donde fue atendido, y aseguró que en los próximos días aguardará los resultados de estudios clave para entender mejor lo sucedido.
Qué recuerda Christian Petersen de su descompensación en el volcán Lanín
En cuanto a las versiones que circularon desde el momento en el que se dio a conocer la noticia de su internación, Peterson indicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.
En la entrevista, el chef hizo referencia también a los posibles motivos que desencadenaron su cuadro. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, aseguró.
Y luego aclaró que se había preparado debidamente para la cruzada y que los guías se comportaron en todo momento de manera responsable: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".