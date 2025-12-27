Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras ser tasladado a Buenos Aires: ¿cómo se encuentra el chef?

Preocupación por la salud del chef Christian Petersen

La pesadilla comenzó a mediados de diciembre, cuando Petersen intentaba hacer cumbre en el volcán Lanín. Durante el ascenso, el chef sufrió una descompensación que obligó a una evacuación de urgencia. Gracias al rápido diagnóstico del guía de la excursión, quien detectó que el cocinero no estaba en condiciones físicas de continuar, se dio aviso a los guardaparques y se activó el protocolo de asistencia.