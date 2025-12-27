Secciones
Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras ser tasladado a Buenos Aires: ¿cómo se encuentra el chef?

El reconocido cocinero estuvo más de 10 días internado en San Martín de los Andes, luego de haber sufrido un grave episodio de salud mientras realizaba una excursión de montaña.

El Hospital Alemán dio a conocer el primer parte médico de Christian Petersen desde su arribo a esa institución, ocurrido en la tarde del viernes, luego de más de 10 días de internación en San Martín de los Andes.

Según señaló el informe firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, director médico de la institución, “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario sin complicaciones, el paciente C.P. fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”.

“Al arribar al hospital, CP se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención”, agregó.

Por último, el escrito señaló que el “Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

Preocupación por la salud del chef Christian Petersen 

La pesadilla comenzó a mediados de diciembre, cuando Petersen intentaba hacer cumbre en el volcán Lanín. Durante el ascenso, el chef sufrió una descompensación que obligó a una evacuación de urgencia. Gracias al rápido diagnóstico del guía de la excursión, quien detectó que el cocinero no estaba en condiciones físicas de continuar, se dio aviso a los guardaparques y se activó el protocolo de asistencia.

Al llegar al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, los médicos detectaron una fibrilación auricular. El cuadro se tornó crítico rápidamente, lo que derivó en una "descompensación multiorgánica" producto del excesivo esfuerzo físico.

Durante los primeros días, Petersen permaneció en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y en estado hemodinámicamente inestable, lo que impidió un traslado inmediato a Buenos Aires.

A medida que avanzó la semana de Navidad, la salud del jurado de "El Gran Premio de la Cocina" comenzó a estabilizarse. Su hermano, Roberto Petersen, llevó tranquilidad a los seguidores a través de las redes sociales. “Chris viene recuperándose día tras día, de a poco, gracias al excelente equipo del hospital de San Martín de los Andes y por la fuerza que lo caracteriza”, expresó.

Por su parte, la familia difundió un comunicado para agradecer el "certero diagnóstico" del guía y el apoyo recibido. “Esta situación vivida en la montaña disparó un cuadro preventivo cardiológico. Gracias a la energía positiva y el acompañamiento, hoy podemos transitar este momento con otra esperanza”, dijeron.

Petersen estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sofía Zelaschi, y su socia, Sole Martins. Con su llegada al Hospital Alemán, se inició una fase de rehabilitación que, aunque lenta, generó optimismo en su círculo íntimo tras haber superado el momento más crítico de su vida.

