Trump anunció que Venezuela comprará solo productos estadounidenses con el dinero del petróleo

Hoy, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, formalizó lo que se perfila como un cambio radical en la administración de los recursos naturales de la región. Durante un evento del sector organizado por Goldman Sachs en Miami, el funcionario aseguró que Washington controlará las ventas de petróleo de Venezuela de manera "indefinida". El anuncio llega apenas un día después de que el presidente Donald Trump revelara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.