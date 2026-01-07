Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

1- ¿Cómo se encuentra Venezuela tras el bombardeo de la madrugada del sábado?
Luego de la intervención militar estadounidense, que culminó con la captura del ex presidente Nicolás Maduro, la población venezolana volvió a sus tareas habituales, las calles permanecieron vacías, el júbilo brilló por su ausencia, aunque hubo largas filas en los comercios para conseguir productos básicos. En el extranjero, mientras tanto, miles de migrantes venezolanos se reunieron en plazas y bares a celebrar con banderas y trompetas la caída del mandatario al que responsabilizan de la crisis que los expulsó de su tierra. El mismo día del ataque se decretó el estado de conmoción exterior, mediante el cual el Gobierno local ordena a las policías “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República”.
2- ¿Qué alcances tiene el decreto que establece el estado de conmoción exterior?
La normativa autoriza a las autoridades venezolans a restringir derechos como el de reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días -prorrogables por un periodo similar-, fue anunciada a fines de septiembre, poco después del inicio del despliegue naval de los Estados Unidos en el Caribe. Sin embargo, su contenido no se había hecho público hasta ahora. Según trascendió, solo se conoce que hubo dos detenciones por parte de ciudadanos que festejaron el arresto de Maduro. Sucedió en la localidad de Guarape, en donde dos personas de más de 60 años “se encontraban gritando consignas en contra del gobierno (...) ofendiendo a vecinos militantes del PSUV (el partido de gobierno) e incitando a la violencia, además de efectuar detonaciones con arma de fuego”, publicó la policía regional en su cuenta de Instagram.
3- ¿Qué hizo el régimen chavista luego de la detención y destitución de Maduro?
El Gobierno venezolano respondió con una ofensiva nacional para impedir manifestaciones públicas de apoyo a la caída del ex dictador. Esta operación incluyó la detención de al menos 14 periodistas y trabajadores de medios, entre ellos 11 de medios internacionales, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa citados por el diario estadounidense. La mayoría de las detenciones ocurrió cerca de la Asamblea Nacional y estuvieron acompañadas por revisiones de teléfonos a cargo de agentes de contrainteligencia militar. Los colectivos, grupos paramilitares progubernamentales, establecieron puestos de control en avenidas claves. Las noches en la capital estuvieron marcadas por disparos cerca del palacio de Miraflores y la difusión de videos en redes sociales con hombres armados en las calles. Algunos residentes especularon sobre un posible golpe de Estado.
4- ¿El matrimonio Maduro-Flores fue herido durante la embestida de Estados Unidos?
Funcionarios del Gobierno de Donald Trump comunicaron a legisladores el lunes que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos tras golpearse la cabeza mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban capturarlos, informaron fuentes familiarizadas con la reunión a la cadena CNN. Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una puerta de acero pesada dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, dijeron los funcionarios, según las fuentes. Los miembros de la Delta Force los aprehendieron y les brindaron primeros auxilios después de ser extraídos del complejo, indicaron las fuentes. El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe informaron a los principales legisladores durante más de dos horas el lunes por la noche.
5- ¿Qué pasó con la custodia especial que maduro tenía y que eran de origen cubano?
El Gobierno de Cuba divulgó ayer las identidades de los 32 agentes nacionales que trabajaban en el aparato de seguridad del Gobierno de Venezuela y murieron durante el ataque del sábado de Estados Unidos en Caracas. “Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos”, comunicó el Ministerio de las Fuerzas Armadas al compartir el listado, que incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, de entre 26 y 67 años. El presidente Miguel Díaz-Canel ordenó dos días de luto oficial a partir del lunes, durante los cuales las banderas ondean a media asta y se suspenderán la mayor parte de los actos públicos.
6- ¿Que dijo trump después de la operación “resolución absoluta”?
El presidente Donald Trump celebró la captura del depuesto líder de Venezuela Nicolás Maduro, alardeando de que la operación de alto riesgo demostró que EEUU tiene el ejército “más temible” del mundo. “Teníamos muchas botas sobre el terreno, pero fue increíble”, dijo durante un discurso ante republicanos en la Cámara de Representantes en Washington. “Fue brillante tácticamente”, enfatizó.
El republicano relató varios detalles operativos a los legisladores. Indicó que las fuerzas militares cortaron la electricidad en las principales zonas de Venezuela justo antes de entrar a ese país. Eso le dio a las Fuerzas Armadas el elemento sorpresa al acercarse al complejo de Maduro. “Y piensen en esto, nadie murió”, dijo Trump. “Y del otro lado, mucha gente murió”. Trump continuó criticando a los demócratas por expresar preocupación sobre la decisión de capturar a Maduro, quejándose de que pocos en el partido lo habían felicitado. “En algún momento deberían decir, ya saben, ‘Hiciste un gran trabajo’”, dijo. “‘Gracias, felicitaciones’. ¿No sería bueno?”.
7- ¿Qué pasará con el petróleo que produce el país sudamericano?
El presidente Donald Trump anunció anoche que el régimen chavista acordó entregar entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos. “Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos“, afirmó en su red social Truth Social. El mandatario indicó que el secretario de Energía, Chris Wright, fue instruido para implementar el plan de inmediato, que contempla el traslado del petróleo en buques de almacenamiento directamente a puertos estadounidenses.
8- ¿Cuáles fueron las recomendaciones que brindó EEUU a sus habitantes?
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de viajar a Venezuela. La misión diplomática reiteró la vigencia de las advertencias de viaje establecidas desde 2019 y recomendó inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir información de seguridad actualizada. Según el comunicado difundido por la embajada, la situación de seguridad en Venezuela permanece inestable, con informes sobre cortes intermitentes de energía y fallas en los servicios públicos en todo el país. La recomendación se fundamenta en la clasificación de “Nivel 4: No viajar”, el máximo nivel de alerta del Departamento de Estado, que se aplica por la existencia de graves riesgos para los estadounidenses, como detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y falencias en atención de salud.
9- ¿Cuál es la postura de la nueva presidenta?
La recién nombrada jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, aseguró ayer que Venezuela no está bajo el control de “ningún agente extranjero”, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que altos funcionarios de su administración coordinarán el proceso de transición tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.
10- ¿EEUU enviará más tropas a Venezuela?
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, descartó este lunes el despliegue de tropas terrestres en Venezuela, aunque ratificó la estrategia de presión sobre el nuevo gobierno interino. Tras una audiencia clasificada con la plana mayor de la administración Trump, el líder legislativo aseguró que esperan la celebración de comicios en el corto plazo.