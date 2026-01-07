Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

4- ¿El matrimonio Maduro-Flores fue herido durante la embestida de Estados Unidos?

Funcionarios del Gobierno de Donald Trump comunicaron a legisladores el lunes que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos tras golpearse la cabeza mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban capturarlos, informaron fuentes familiarizadas con la reunión a la cadena CNN. Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una puerta de acero pesada dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, dijeron los funcionarios, según las fuentes. Los miembros de la Delta Force los aprehendieron y les brindaron primeros auxilios después de ser extraídos del complejo, indicaron las fuentes. El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe informaron a los principales legisladores durante más de dos horas el lunes por la noche.