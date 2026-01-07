Estados Unidos detalló las tres fases del plan para estabilizar Venezuela: “No queremos caos”

El secretario de Estado señaló que esta línea de acción ya muestra resultados concretos en el plano operativo. Como ejemplo, mencionó las recientes incautaciones de embarcaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano. “Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó Rubio.