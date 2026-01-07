Secciones
Estados Unidos detalló las tres fases del plan para estabilizar Venezuela: “No queremos caos”

Marco Rubio señaló que la estrategia comenzará con la estabilización del país, seguirá con una etapa de recuperación económica y culminará con una transición.

Hace 1 Hs

Estados Unidos esbozó un plan de tres etapas para Venezuela que se iniciará con la estabilización del país luego de la captura de Nicolás Maduro, continuará con una fase de recuperación económica y social, y culminará con una transición política. Así lo confirmó este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según Rubio, la presión ejercida sobre el régimen venezolano responde a un objetivo prioritario que guía toda la estrategia. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario al Congreso de EEUU.

En ese marco, defendió la política de aislamiento económico aplicada a Caracas como una herramienta clave para alcanzar ese propósito. “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, sostuvo.

El secretario de Estado señaló que esta línea de acción ya muestra resultados concretos en el plano operativo. Como ejemplo, mencionó las recientes incautaciones de embarcaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano. “Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó Rubio.

Más allá de la fase inicial de contención, el funcionario anticipó una segunda etapa orientada a la reactivación económica del país sudamericano. Rubio definió este momento como el de la “recuperación”, que implicaría la reincorporación de Venezuela al circuito comercial internacional. 

“La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, precisó.

En paralelo, el secretario de Estado indicó que la estrategia estadounidense también contempla un proceso político interno destinado a recomponer el tejido institucional y social del país. En ese sentido, adelantó medidas vinculadas a la oposición venezolana: “Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, enfatizó.

