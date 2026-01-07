Estados Unidos secuestró dos buques petroleros, uno con bandera rusa y otro vinculado a Venezuela

El caso de mayor alcance fue la incautación de un petrolero previamente identificado como Bella 1, sancionado por Washington en 2024 por integrar una denominada “flota fantasma” utilizada para transportar petróleo de manera ilegal. De acuerdo con una publicación del Comando Europeo de Estados Unidos en redes sociales, la operación se realizó tras un seguimiento prolongado del buque y se enmarca en una proclamación presidencial dirigida contra embarcaciones sancionadas que, según las autoridades, ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental, consignó el sitio CNN.