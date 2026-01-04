Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Durante años, el ejercicio aeróbico fue señalado como el principal aliado para bajar de peso, mientras que el entrenamiento de fuerza quedaba relegado a un rol secundario. Sin embargo, en los últimos tiempos, especialistas en actividad física y salud comenzaron a destacar la importancia de los ejercicios con pesas o resistencia para mejorar la composición corporal y favorecer la pérdida de grasa.