El momento del día en que la ciencia recomienda hacer ejercicio para regular el azúcar en sangre

El control del azúcar en sangre es un proceso vital. Normalmente, el cuerpo produce insulina para que las células absorban la glucosa y la conviertan en energía. Pero cuando hay resistencia a la insulina, el azúcar permanece en el torrente sanguíneo. Es aquí donde el ejercicio se vuelve un aliado fundamental, ya que los músculos consumen esa glucosa como combustible durante la actividad.