Delcy Rodríguez asumió la presidencia: el interinato durará, en principio, 90 días

En su fallo, el máximo tribunal introdujo la figura de la “ausencia forzosa”, un concepto que no está expresamente contemplado en la Carta Magna, pero que fue utilizado para sustentar la medida cautelar adoptada. Según el TSJ, la captura de Maduro constituye un caso de fuerza mayor, calificado como “secuestro”, sin que ello implique, al menos por ahora, una declaración formal de ausencia temporal o absoluta. “El propósito es asegurar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación”, señala la sentencia, que aclara que la decisión no interfiere con las atribuciones de otros poderes públicos, en especial las de la Asamblea Nacional.