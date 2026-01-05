Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó a Padrino López y Diosdado Cabello

Según explicó, la decisión estuvo marcada por la complejidad logística y los riesgos que implicaba la misión. “Conseguimos lo prioritario”, remarcó Rubio en una entrevista con el canal CBS, al ser consultado sobre la ausencia de detenciones de Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Ambos dirigentes enfrentan recompensas de millones de dólares ofrecidas por la Justicia estadounidense.