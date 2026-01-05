Secciones
Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó a Padrino López y Diosdado Cabello

Ambos dirigentes venezolanos enfrentan recompensas de millones de dólares ofrecidas por la Justicia norteamericana.

Hace 1 Hs

El secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, justificó que el operativo militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump el último sábado no incluyera la captura de otros funcionarios venezolanos. 

Según explicó, la decisión estuvo marcada por la complejidad logística y los riesgos que implicaba la misión. “Conseguimos lo prioritario”, remarcó Rubio en una entrevista con el canal CBS, al ser consultado sobre la ausencia de detenciones de Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Ambos dirigentes enfrentan recompensas de millones de dólares ofrecidas por la Justicia estadounidense.

En ese contexto, el funcionario sostuvo que el operativo no podía ampliarse sin incrementar de manera significativa los riesgos. “No vamos a entrar y simplemente atraparlos. Imagina los gritos que habría de todos los demás si tuviéramos que quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas”, advirtió.

Una misión compleja 

Rubio insistió en que la misión ya presentaba una complejidad extrema: aterrizar helicópteros en la base militar más resguardada del país, irrumpir en la residencia de Nicolás Maduro, esposarlo, leerle sus derechos y extraerlo del territorio venezolano en cuestión de minutos, todo sin registrar bajas estadounidenses.

Frente a las críticas, el secretario de Estado planteó de manera irónica: “¿Entonces querías que aterrizáramos en otras cinco bases militares?”. Según argumentó, el diseño del operativo tuvo como objetivo central minimizar los riesgos y asegurar el éxito de la meta principal: la detención de Maduro.

