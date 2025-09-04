Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

“Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense”, afirmó Rubio durante una visita oficial a Ecuador. En ese contexto, agregó: “No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos”. Sus declaraciones coinciden con el despliegue de buques de la Marina estadounidense en aguas del Caribe, próximas a Venezuela.