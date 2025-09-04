Secciones
Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

La administración de Trump intensifica su ofensiva contra el crimen organizado en Latinoamérica y endurece su postura frente al gobierno venezolano.

Hace 2 Hs

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, endureció este jueves su discurso contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que definió como un “fugitivo de la justicia de Estados Unidos”, país que lo acusa de narcotráfico.

“Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense”, afirmó Rubio durante una visita oficial a Ecuador. En ese contexto, agregó: “No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos”. Sus declaraciones coinciden con el despliegue de buques de la Marina estadounidense en aguas del Caribe, próximas a Venezuela.

Maduro acusa a Trump de querer “un baño de sangre”

Bandas criminales en Ecuador declaradas como terroristas

En Quito, Rubio también confirmó que Estados Unidos designó a las organizaciones criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas, en línea con la estrategia de Washington contra el crimen organizado en la región.

“Hoy vamos a designar a Los Lobos y a Los Choneros como organizaciones terroristas. Son narcoterroristas”, aseguró Rubio durante una conferencia de prensa junto a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, tras reunirse con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet.

Ambas estructuras delictivas ya habían sido catalogadas como terroristas a inicios de 2024 por el propio Gobierno de Noboa, luego de un aumento de la violencia sin precedentes en el país andino. Según Rubio, estas bandas no solo están ligadas al narcotráfico, sino también a la minería ilegal.

Apoyo económico y militar  

Rubio anunció además un paquete de asistencia económica para reforzar la seguridad en Ecuador. Washington destinará 13,5 millones de dólares para apoyar la lucha contra el crimen organizado y otros seis millones de dólares para la compra de drones de última generación destinados a la Fuerza Naval ecuatoriana.

Nicolás Maduro advirtió que está listo para la lucha armada si Venezuela fuese agredida por Estados Unidos

El funcionario destacó la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral con entrenamientos conjuntos entre las fuerzas de seguridad de ambos países, con el fin de “enfrentar una amenaza que tenemos en común”.

Cabe recordar que durante la administración de Donald Trump ya se habían impuesto sanciones económicas a Los Choneros y a su líder, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, recientemente extraditado desde Ecuador a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

