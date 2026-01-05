Esta es la cantidad de tiempo exacta que debés caminar para evitar el dolor de espalda

La investigación, que analizó datos de más de 11.000 adultos, determinó que el movimiento constante es la clave para mantener la columna sana. Según los expertos, no se trata solo de caminar un poco, sino de alcanzar un volumen diario que permita al cuerpo fortalecerse y evitar la cronicidad de las molestias que afectan a gran parte de la población mundial.