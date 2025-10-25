Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

El dolor de columna es una de las dolencias más comunes en la población adulta y puede tener múltiples causas: desde problemas musculares y malas posturas hasta hernias de disco o desgaste relacionado con la edad. Se manifiesta de distintas formas, como punzadas o molestias constantes, y uno de los más frecuentes es el dolor lumbar crónico, localizado en la parte baja de la espalda, que puede prolongarse durante semanas o meses.