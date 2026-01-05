Compras en el exterior: quiénes pueden pedir el reintegro y cómo hacer el trámite

Cada vez que se utiliza el dólar tarjeta —ya sea para compras fuera del país, pasajes internacionales o servicios digitales del exterior— el monto final incluye el dólar oficial más un 30% en concepto de percepciones del impuesto a las Ganancias o Bienes Personales. Ese adicional funciona como un pago adelantado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y, según la situación fiscal del contribuyente, puede recuperarse.