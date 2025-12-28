Secciones
LA GACETA
Sociedad Turismo

Vacaciones 2026: cuánto cuesta viajar por el país y qué diferencia hay con las escapadas al exterior

Una familia tipo necesita alrededor de $4.000.000 para viajar a un destino nacional y cerca de $10.000.000 si eligen cruzar las fronteras. Costos estimados y comparativas.

UN CLÁSICO. Mar del Plata suele concentrar, cada verano, la mayor cantidad de turistas que recorren la Costa Atlántica argentina. UN CLÁSICO. Mar del Plata suele concentrar, cada verano, la mayor cantidad de turistas que recorren la Costa Atlántica argentina. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Planificar las vacaciones de verano 2026 será, una vez más, un desafío para el bolsillo de las familias argentinas. Según un relevamiento de datos del diario Ámbito Financiero, una familia tipo deberá destinar casi $4.000.000 para viajar durante 15 días a un destino turístico nacional en plena temporada alta.

El informe estima que el gasto total promedio asciende a $3.880.488, monto que contempla principalmente traslado y alojamiento, y que equivale a 2,38 salarios promedio. La cifra vuelve a poner en evidencia el impacto del costo del turismo interno sobre los ingresos familiares, aun cuando el análisis señala que la relación entre salario y vacaciones se mantiene estable respecto del verano anterior.

El estudio también marca una fuerte diferencia con los viajes al exterior. Para vacacionar fuera del país durante el mismo período, una familia tipo necesitaría más de $10.334.454, lo que representa 6,1 salarios promedio, un valor sensiblemente superior al requerido para elegir un destino nacional. Entre los destinos internacionales,se destacan Nueva York, Madrid y Río de Janeiro.

En cuanto a los destinos más caros dentro de Argentina, el relevamiento ubica a Cariló como el más costoso, con un presupuesto que supera los $10.665.172. Se trata de un gasto similar al de Miami.

Le siguen Pinamar, con gastos cercanos a $8.026.847, y Mar de las Pampas, ronda los $4.848.778.  Sin embargo, estas cifras no contemplan la totalidad de gastos que afronta una familia durante sus vacaciones. Aun así, funcionan como un parámetro útil para dimensionar el costo de viajar y establecer una comparación entre los principales destinos turísticos del país, de acuerdo con su nivel de accesibilidad.

Aunque los valores son elevados, un estudio elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) señala que el esfuerzo económico que deben realizar las familias para vacacionar, no mostró variaciones significativas en comparación con el período anterior. En ese marco, el turismo dentro del país se mantiene y logra sostenerse pese a las fluctuaciones de precios y salarios.

De cara a la próxima temporada, los números vuelven a plantear una disyuntiva habitual para las familias, relacionada a ajustar días, elegir destinos más accesibles o directamente postergar el descanso.

Temas Vacaciones de verano MadridMiamiNueva YorkMar del PlataPinamarMar de las PampasRío de JaneiroArgentina
