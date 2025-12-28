Vacaciones 2026: cuánto cuesta viajar por el país y qué diferencia hay con las escapadas al exterior

Le siguen Pinamar, con gastos cercanos a $8.026.847, y Mar de las Pampas, ronda los $4.848.778. Sin embargo, estas cifras no contemplan la totalidad de gastos que afronta una familia durante sus vacaciones. Aun así, funcionan como un parámetro útil para dimensionar el costo de viajar y establecer una comparación entre los principales destinos turísticos del país, de acuerdo con su nivel de accesibilidad.