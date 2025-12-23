Compras en el exterior: cuánto se puede ingresar al país sin pagar impuestos

El ingreso de productos comprados en el extranjero requiere conocer las normativas vigentes para evitar gastos imprevistos en los controles fronterizos. La Resolución 3751/1994 Administración Nacional de Aduanas dispuso el monto permitido varía según la vía de transporte utilizada por el viajero al momento de su retorno al país. Quienes utilizan aviones o barcos disponen de un tope de "500 dólares en equipaje" sin abonar aranceles.