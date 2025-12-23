Secciones
Compras en el exterior: cuánto se puede ingresar al país sin pagar impuestos

La Resolución 3751/1994 Administración Nacional de Aduanas dispuso el monto permitido varía según la vía de transporte utilizada por el viajero al momento de su retorno al país.

Compras en el exterior: cuánto se puede ingresar al país sin pagar impuestos Fuente: tiempo sur
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

El ingreso de productos comprados en el extranjero requiere conocer las normativas vigentes para evitar gastos imprevistos en los controles fronterizos. La Resolución 3751/1994 Administración Nacional de Aduanas dispuso el monto permitido varía según la vía de transporte utilizada por el viajero al momento de su retorno al país. Quienes utilizan aviones o barcos disponen de un tope de "500 dólares en equipaje" sin abonar aranceles.

Las fronteras terrestres o fluviales mantienen exigencias distintas que limitan la capacidad de carga libre de gravámenes. Los turistas que cruzan por estos medios solo cuentan con "300 dólares en equipaje" permitidos por la normativa oficial. El organismo regulador busca controlar el flujo de bienes mediante estas escalas diferenciadas para cada situación de viaje.

Restricciones mensuales y cálculo de excedentes

El uso de estos beneficios económicos queda limitado a una frecuencia temporal específica por cada pasajero. El valor máximo para ingresar objetos del exterior "se puede usar una sola vez por mes" exclusivamente.

Superar los montos autorizados implica la obligación de "declarar los bienes en el formulario digital" correspondiente. La penalidad consiste en abonar "la mitad del valor que supera el valor máximo permitido" en la aduana. Si un individuo adquiere artículos por 600 unidades de moneda extranjera, el excedente de 100 genera un pago de 50 dólares.

Beneficios en tiendas libres y tecnología

Las compras realizadas dentro de los free shops cuentan con reglas particulares dependiendo del punto de entrada. Los pasajeros que arriban por mar o aire poseen una franquicia adicional de "500 dólares en el free shop de llegada". No existe tal beneficio en las terminales terrestres, "salvo en Puerto Iguazú, donde tenés una franquicia de 500 dólares". 

Ciertos dispositivos tecnológicos quedan excluidos del cálculo general por considerarse herramientas indispensables. Es posible ingresar "un celular, una computadora portátil o una tablet sin pagar aranceles" porque califican como "artículos de uso personal". Esta excepción facilita el tránsito de equipo electrónico básico sin costos extras para el titular. El personal aduanero supervisa que estas unidades cumplan con los requisitos de cantidad establecidos por ley.

La franquicia aduanera funciona como un recipiente con una marca de llenado precisa: puedes cargar tus pertenencias hasta ese nivel sin consecuencias, pero cualquier objeto que sobrepase el borde requiere el pago de un permiso especial para poder conservarlo.

