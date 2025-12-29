Secciones
Compras en el exterior: ARCA digitaliza los trámites para traer mercadería sin fines comerciales

El organismo simplificó el régimen de importación para personas. Se eliminan formularios en papel y se unifica el control a través del sistema Malvina.

Hace 1 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo esquema para las personas que ingresan mercadería al país para uso personal. A través de la Resolución 5805/2025, el organismo busca reducir la burocracia, digitalizar los formularios y agilizar el paso por Aduana.

¿Qué cambia con el nuevo régimen?

1- Trámite digital: el viejo formulario físico fue reemplazado por uno interactivo y digital (OM-2153-A). Estará disponible en la web de ARCA, dentro del micrositio "Viajeros".

2- Sistema unificado: todas las operaciones se registrarán ahora en el Sistema Informático Malvina (SIM), el mismo que utiliza el comercio exterior profesional, pero bajo un módulo simplificado para ciudadanos comunes.

3- ¿Qué se puede traer?: la norma permite el ingreso de bienes nuevos o usados, siempre que por su cantidad, variedad o valor no se presuma que tienen un fin comercial o industrial. Es decir, artículos para uso propio o regalos.

Impuestos y controles

Aunque el trámite sea más ágil, esto no significa que las compras sean gratuitas. Los viajeros seguirán sujetos al pago de derechos e impuestos correspondientes al régimen general de importación. El valor de lo que se trae será determinado por el personal de Aduana al momento de la verificación.

Además, se mantienen vigentes todas las prohibiciones (como productos de ingreso restringido por salud o seguridad) y las intervenciones de organismos como el Senasa, cuando el producto lo requiera.

Formulario digital y delegación de facultades

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Además, la resolución delegó en la dirección general de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

Temas Buenos AiresAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
