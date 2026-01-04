Secciones
España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenaron la intervención de EEUU en Venezuela: "Es un precedente peligroso"

Los países expresaron su preocupación por la captura de Nicolás Maduro y denunciaron la violación de la soberanía venezolana y de principios del derecho internacional. Reclamaron una salida pacífica y sin injerencias externas.

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay expresaron su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. A través de una postura conjunta, los gobiernos manifestaron su inquietud por lo que consideran una grave afectación a la soberanía venezolana y a normas esenciales del derecho internacional.

Mediante un comunicado compartido, los seis países señalaron su “profunda preocupación y rechazo” ante las acciones militares llevadas adelante de manera unilateral en territorio venezolano. En el texto, advirtieron que estas medidas vulneran principios básicos del derecho internacional, como la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados.

Los gobiernos también alertaron sobre eventuales intentos de injerencia externa en los recursos estratégicos del país caribeño. En ese sentido, manifestaron su preocupación ante cualquier iniciativa orientada al control, la administración o la apropiación de recursos naturales venezolanos, en alusión a declaraciones previas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, coincidieron en que la crisis en Venezuela debe resolverse únicamente por medios pacíficos, a través del diálogo y la negociación, y con pleno respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin interferencias externas y en estricto apego al derecho internacional. Subrayaron que solo un proceso político inclusivo, conducido por los propios venezolanos, puede derivar en una solución democrática y sostenible, consignó el diario "Ámbito".

En el comunicado también reafirmaron que América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, basada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención, e instaron a fortalecer la unidad regional frente a acciones que puedan poner en riesgo la estabilidad del continente.

Finalmente, los seis países exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a los Estados miembros de los organismos multilaterales a actuar para reducir las tensiones y preservar la paz regional, remarcando que la salida a la situación venezolana debe ser liderada por los propios venezolanos y contemplar la estabilidad de toda la región.

