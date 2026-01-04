España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenaron la intervención de EEUU en Venezuela: "Es un precedente peligroso"

Mediante un comunicado compartido, los seis países señalaron su “profunda preocupación y rechazo” ante las acciones militares llevadas adelante de manera unilateral en territorio venezolano. En el texto, advirtieron que estas medidas vulneran principios básicos del derecho internacional, como la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados.