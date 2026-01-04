Secciones
LA GACETA
Mundo

El papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras los ataques de Estados Unidos

Durante el Ángelus en el Vaticano, el pontífice llamó a priorizar el bienestar del pueblo venezolano, garantizar el Estado de Derecho y superar la violencia en medio de la tensión con Estados Unidos.

El Papa León XIV durante la oración mariana del Ángelus. El Papa León XIV durante la oración mariana del Ángelus. FOTO TOMADA DE VATICAN NEWS
Hace 2 Hs

Desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV encabezó este domingo el rezo del Ángelus y, al finalizar la oración, se refirió al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos tras la captura del presidente Nicolás Maduro. En su mensaje, sostuvo que “el bienestar del pueblo venezolano debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración”.

Además pidió garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución y respetar los derechos humanos y civiles de todos. En ese marco, incitó a superar la violencia y a transitar caminos de justicia y paz.

León XIV llamó a comenzar el 2026 como un tiempo de renacer y fraternidad

León XIV llamó a comenzar el 2026 como un tiempo de renacer y fraternidad

León XIV también animó a trabajar en la construcción de un “futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, con especial atención en los sectores más vulnerables, afectados por la compleja situación económica que atraviesa el país sudamericano.

“Rezo y los invito a rezar”, enfatizó el papa y continuó con su reflexión, pidiendo  la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, y de sus dos primeros santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre.

León XIV condenó “las heridas abiertas” de la guerra

León XIV condenó “las heridas abiertas” de la guerra

El pontífice, de origen estadounidense y también con nacionalidad peruana por su extensa labor como misionero y obispo, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la situación de Venezuela desde su elección en el cónclave del 8 de mayo, siempre con un mensaje de cautela y llamado al diálogo.

Temas Venezuela El PaísNicolás MaduroEstado de la Ciudad del VaticanoPlaza de San PedroEstados UnidosDerechos HumanosEl VaticanoLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

El régimen venezolano dijo desconocer el paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”

El régimen venezolano dijo desconocer el paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

Lo más popular
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
1

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
2

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?
3

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
4

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Los 90 años de un estadista
5

Los 90 años de un estadista

Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro
6

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Más Noticias
La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la DEA de Nueva York

Difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la DEA de Nueva York

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Mapa de los enchufes en el mundo: ¿qué adaptador tenés que llevar a Brasil y otros destinos?

Mapa de los enchufes en el mundo: ¿qué adaptador tenés que llevar a Brasil y otros destinos?

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Así anunció Trump que EEUU “va a dirigir Venezuela” hasta lograr “una transición segura”

Así anunció Trump que EEUU “va a dirigir Venezuela” hasta lograr “una transición segura”

Comentarios