El papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras los ataques de Estados Unidos

Desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV encabezó este domingo el rezo del Ángelus y, al finalizar la oración, se refirió al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos tras la captura del presidente Nicolás Maduro. En su mensaje, sostuvo que “el bienestar del pueblo venezolano debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración”.
Además pidió garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución y respetar los derechos humanos y civiles de todos. En ese marco, incitó a superar la violencia y a transitar caminos de justicia y paz.
León XIV también animó a trabajar en la construcción de un “futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, con especial atención en los sectores más vulnerables, afectados por la compleja situación económica que atraviesa el país sudamericano.
“Rezo y los invito a rezar”, enfatizó el papa y continuó con su reflexión, pidiendo la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, y de sus dos primeros santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre.
El pontífice, de origen estadounidense y también con nacionalidad peruana por su extensa labor como misionero y obispo, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la situación de Venezuela desde su elección en el cónclave del 8 de mayo, siempre con un mensaje de cautela y llamado al diálogo.