Movilizaciones en Venezuela contra el ataque de Estados Unidos y por la restitución de Maduro

Este viernes, amplios sectores de la población venezolana se mantienen movilizados en calles, plazas y avenidas de distintas ciudades del país para denunciar las acciones ejecutadas por Estados Unidos y exigir la restitución inmediata del presidente Nicolás Maduro.
Las concentraciones, que se sostienen de manera continua, expresan el rechazo popular a lo que los manifestantes califican como una agresión directa contra la soberanía nacional y un ataque al orden democrático vigente.
Las protestas se desarrollan tras una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos y la posterior captura del jefe de Estado venezolano y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron retirados del país por la fuerza.
El hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, provocó una fuerte reacción de indignación tanto dentro como fuera de Venezuela, al tratarse de una acción considerada inédita contra un presidente en ejercicio elegido por voto popular. En ese contexto, el denominado pueblo bolivariano se declaró en estado de resistencia y movilización permanente, reclamando la devolución del mandatario y el cese de la intervención extranjera.
Los manifestantes advierten que el operativo no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una política sostenida de hostigamiento por parte de Washington contra Venezuela y otros países de la región. Entre las acciones denunciadas se mencionan operaciones militares en el Caribe, ejecuciones extrajudiciales en el marco de supuestos operativos antidrogas, el establecimiento de un bloqueo naval de facto y la incautación de cargamentos de petróleo venezolano sin respaldo legal ni autorización internacional.
De acuerdo con los reclamos expresados en las movilizaciones, estas prácticas vulneran principios del derecho internacional, en particular los establecidos en la Carta de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe el uso de la fuerza, la injerencia en asuntos internos y los ataques contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.
En este escenario, los ciudadanos exigen una respuesta firme de la comunidad internacional, el fin inmediato de las agresiones y el pleno respeto a la voluntad del pueblo venezolano, junto con el regreso del presidente Nicolás Maduro al país, consignó el sitio Telesurtv.net.