León XIV condenó “las heridas abiertas” de la guerra

“Que no nos venza la indiferencia” hacia quien sufre ni hacia “el absurdo” del discurso bélico, dijo en su primer mensaje Urbi et Orbi.

INDONESIA. Cientos de fieles realizaron una vigilia con velas en la iglesia de Betania, en la metrópoli de Surabaya, durante la Misa del Gallo.
Hace 3 Hs

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV denunció el “absurdo” de los discursos bélicos y las “heridas abiertas” que dejan las guerras en el mundo.

En su homilía de Navidad se refirió a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y llamó a Ucrania y Rusia a negociar sin intermediarios. “Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por guerras en curso o terminadas, que dejan escombros y heridas abiertas”, dijo el pontífice durante la misa celebrada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

El mensaje del Papa también recordó las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”, y los cientos de miles de gazatíes que se enfrentan al invierno en condiciones extremas.

BARCELONA. Nadadores disfrazados de Santa Claus se lanzan al agua para iniciar la carrera Copa Nadal, que parte de la Rambla de Mar.

León XIV impartió por primera vez la bendición Urbe et Orbi (“a la ciudad y al mundo”, en latín) desde que es Papa. Tras celebrar la misa de Navidad en la basílica de San Pedro -una práctica que no se realizaba desde el pontificado de San Juan Pablo II- se dirigió a los fieles desde el balcón.

En un repaso de los principales conflictos que atraviesan el mundo, el Papa pidió “renovar el compromiso de socorrer a quienes sufren”.

BOSTON. Voluntarios sirven la cena navideña en un centro de día para personas sin techo.

“Que no nos venza la indiferencia hacia quien sufre”, reforzó. Ante unas 26.000 personas reunidas en la plaza, pidió que Ucrania y Rusia encuentren “el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”.

León XIV clamó por la paz en Gaza en una histórica misa de Navidad en el Vaticano

León XIV clamó por la paz en Gaza en una histórica misa de Navidad en el Vaticano

Moscú y Kiev llevan varias semanas negociando por separado el plan estadounidense para poner fin a casi cuatro años de guerra.

Primera misa santa de Nochebuena

León XIV presidió su primera misa santa de Nochebuena, en la que recordó a Benedicto XIV y a Francisco, al destacar que en la Tierra “no hay espacio para Dios si no hay espacio para el hombre” y proclamar que hay que llevar esperanza allí donde se ha perdido.

UCRANIA. En medio de la guerra, los niños de Kiev se pasean con coloridas estrellas de Belén.

Luego, invitó a los fieles a contemplar el nacimiento de Jesús como la luz definitiva que disipa las tinieblas del mundo y de la historia humana.

Al final de la homilía, relacionó la Navidad con el camino reciente de la Iglesia, recordando las palabras de Francisco, sobre “la esperanza que no defrauda”.

ZIMBABWE. Una "Señora Claus" recibe a los pasajeros en una parada de ómnibus de la ciudad de Bulawayo.

Asimismo, denunció que una economía distorsionada induce a tratar a los hombres como mercancía: “Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cada persona”.

