León XIV condenó “las heridas abiertas” de la guerra

En su homilía de Navidad se refirió a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y llamó a Ucrania y Rusia a negociar sin intermediarios. “Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por guerras en curso o terminadas, que dejan escombros y heridas abiertas”, dijo el pontífice durante la misa celebrada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.