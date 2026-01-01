León XIV llamó a comenzar el 2026 como un tiempo de renacer y fraternidad

La celebración se realizó en el marco de la 59ª Jornada Mundial de la Paz y reunió a fieles de distintas partes del mundo en una nueva súplica universal por el fin de los conflictos. En su homilía, el Santo Padre partió de la antigua bendición del libro de los Números -“Que el Señor te bendiga y te proteja… y te conceda la paz”- para señalar que la liturgia presenta el comienzo del año como un camino abierto, en el que Dios vuelve su mirada benévola hacia la humanidad.