El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

A medida que sumamos velitas en el cumpleaños, el cuerpo empieza a pedirnos otros cuidados. Ya no se trata solo de caminar un poco más o de dormir las horas necesarias; la nutrición se vuelve el pilar fundamental para sostener un ritmo de vida activo. Sin embargo, existe un mineral que suele pasar inadvertido en el plato y que es, según los expertos, la verdadera llave del bienestar en la madurez.
Los nutricionistas están poniendo el foco en el magnesio, un componente vital que interviene en cientos de procesos internos. Con el paso de los años, nuestro organismo pierde eficiencia para absorber nutrientes y, paradójicamente, es cuando más los necesitamos para proteger el corazón, los huesos y la agilidad mental.
Por qué el magnesio es clave para un envejecimiento saludable
El déficit de este mineral no es un tema menor. Según diversas investigaciones, los adultos mayores tienden a consumir menos alimentos ricos en magnesio y, en muchos casos, toman medicamentos que barren con sus reservas naturales. Mantener niveles óptimos no es un capricho estético, sino una necesidad para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida diaria.
“Las investigaciones demostraron numerosos beneficios del magnesio para las personas mayores de 50 años, incluido un menor riesgo de fragilidad, una mejor función muscular, una menor probabilidad de deterioro cognitivo, apoyo para la salud ósea y una mejor calidad del sueño”, afirma Vanessa Imus, nutricionista y especialista en salud metabólica al medio Parade.
Un escudo protector para el corazón y la mente
Los beneficios de este mineral son integrales. En el plano cardiovascular, los metanálisis sugieren que una ingesta adecuada reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón. Además, para quienes luchan contra la diabetes, la ciencia indica que el magnesio mejora el control del azúcar en sangre y la sensibilidad a la insulina, funcionando como un aliado silencioso pero potente.
En lo que respecta a la movilidad, el magnesio es el mejor compañero del calcio. Un estudio realizado en 2017 reveló que una buena presencia de este mineral reduce el riesgo de fracturas hasta en un 27%. Esto es vital para evitar la fragilidad ósea, esa condición que nos vuelve más propensos a caídas o lesiones que limitan nuestra autonomía.
El aliado perfecto para un descanso reparador
Más allá de lo físico, el impacto en la salud cognitiva es asombroso. Aunque se siguen realizando estudios a largo plazo, los datos actuales vinculan al magnesio con una menor probabilidad de sufrir deterioro cognitivo o demencia. Es, en palabras sencillas, un combustible necesario para que las neuronas sigan conectadas y funcionando a pleno rendimiento.
Finalmente, si sos de los que dan vueltas en la cama sin poder dormir, el magnesio puede ser la solución. Este mineral tiene una acción relajante natural que estimula la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño. Incorporarlo en la dieta diaria no solo ayuda a llegar mejor a la vejez, sino a disfrutar mucho más del presente.