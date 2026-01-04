El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

A medida que sumamos velitas en el cumpleaños, el cuerpo empieza a pedirnos otros cuidados. Ya no se trata solo de caminar un poco más o de dormir las horas necesarias; la nutrición se vuelve el pilar fundamental para sostener un ritmo de vida activo. Sin embargo, existe un mineral que suele pasar inadvertido en el plato y que es, según los expertos, la verdadera llave del bienestar en la madurez.