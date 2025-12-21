¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

Es el suplemento del momento. En las redes sociales se lo menciona como el remedio infalible para dormir mejor o mejorar el tránsito intestinal. Sin embargo, más allá de las modas, el magnesio es un mineral esencial que participa en más de 300 procesos de nuestro organismo. Y más allá de las recomendaciones en Tik Tok o Instagram, ¿qué dicen los especialistas sobre lo que sucede en el cuerpo al hacer de este nutriente un consumo diario?