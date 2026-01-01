Secciones
Rutina de comienzo de año: los ejercicios de bajo impacto para recuperarse de las fiestas

Una rutina post-fiestas sencilla puede ayudar a mitigar los efectos de los excesos de fin de año.

Ejercicios post-fiestas para recuperarse tras los excesos de Año Nuevo. Ejercicios post-fiestas para recuperarse tras los excesos de Año Nuevo. Fuente: Clarín
Hace 3 Hs

Las cenas de Navidad y Año Nuevo suelen dejar algo más que lindos recuerdos: el cuerpo comienza a sentir el impacto de los platos abundantes y el brindis repetido. Ante la sensación de pesadez, muchos sienten la urgencia de salir a correr o anotarse en el gimnasio para "quemar" lo ingerido. Sin embargo, los expertos advierten que la clave no está en la intensidad, sino en el equilibrio.

La transición entre el festejo y la rutina debe ser progresiva. No es lo mismo retomar la actividad para alguien que entrena habitualmente que para una persona sedentaria. Por eso, el primer paso es escuchar al cuerpo y entender que, tras la ingesta de alimentos con mucho sodio y calorías, el organismo necesita una vuelta a la calma antes que un esfuerzo extremo.

La importancia de la baja intensidad

Para evitar riesgos innecesarios, lo más recomendable es optar por movimientos suaves. Según explica un especialista, el esfuerzo debe ser controlado. "En términos generales, lo ideal es hacer algún tipo de ejercicio de baja intensidad. Trabajar entre un 40% y 50% de lo que vendría a ser la intensidad máxima de cada uno. Si uno lo toma como referencia, la sensopercepción tendría que ser de liviano a moderado", señala Ángel Santana, Personal Trainer e instructor en musculación en el medio Los Andes. 

Este enfoque protege especialmente a quienes tienen factores de riesgo, como hipertensión. La combinación de grasas, sodio y poca agua puede alterar la circulación. "No hay que hacer ejercicios de fuerza, menos los que padecen hipertensión. Porque consumir alimentos con alto nivel de sodio y calorías hace que la sangre esté más espesa. Si le sumamos intensidad importante, la persona se pone en una zona de alto riesgo", alerta Santana.

Hidratación y horarios para volver al ruedo

Más allá del movimiento, la recuperación real empieza con el agua. Después de los atracones, el cuerpo necesita una especie de "lavado" interno para eliminar toxinas. "Una buena hidratación hace que se laven a nivel de las células todas las sustancias de desecho que pudieron haber quedado producto de los excesos", detalla el personal trainer.

Finalmente, el clima de nuestra provincia no perdona. Si decidís salir a caminar o realizar actividad moderada, es fundamental evitar las horas de calor extremo. Lo ideal es moverse antes de las 11:00 o después de las 17:00, siempre acompañando el proceso con frutas, verduras de estación y mucha agua para recuperar el bienestar perdido en los festejos.

Una rutina de bajo impacto para volver a comenzar

El entrenador personal Luke Zocchi, conocido por sus asesorías a figuras como Chris Hemsworth, comparte rutinas adaptadas al método HILIT. Estas sesiones exigen al máximo, permitiendo alcanzar el gasto calórico de un entrenamiento fuerte sin poner en riesgo nuestro cuerpo, como las articulaciones. Entre los ejercicios más frecuentes para fomentar la protección de las rodillas se encuentran:

Sentadillas isométricas sin peso

Ejercicios con resistencia elástica para tren inferior

Flexiones apoyadas

Elevaciones de pierna controladas

Puente de glúteo sobre colchoneta

La recomendación general, según Alexz Parvi, especialista y entrenadora de Centr, es estructurar sesiones con tres sets de 30 segundos por ejercicio, aunque siempre es conveniente adaptar la duración y el número de repeticiones a la situación personal de cada uno.

