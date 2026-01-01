Rutina de comienzo de año: los ejercicios de bajo impacto para recuperarse de las fiestas

Las cenas de Navidad y Año Nuevo suelen dejar algo más que lindos recuerdos: el cuerpo comienza a sentir el impacto de los platos abundantes y el brindis repetido. Ante la sensación de pesadez, muchos sienten la urgencia de salir a correr o anotarse en el gimnasio para "quemar" lo ingerido. Sin embargo, los expertos advierten que la clave no está en la intensidad, sino en el equilibrio.