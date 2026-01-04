Ni fama ni dinero: cuál es el secreto de la felicidad, según el estudio más largo de la historia de Harvard

A menudo nos convencemos de que la clave del éxito y la plenitud reside en una cuenta bancaria abultada o en el reconocimiento social. Sin embargo, la ciencia parece tener una respuesta mucho más sencilla y, a la vez, profunda. El Estudio de Harvard sobre el Desarrollo Adulto, que se mantiene activo desde hace más de 85 años, llegó a una conclusión que redefine nuestras prioridades: el motor de una vida larga y saludable no es la fama, sino la calidad de nuestros vínculos.