Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

El Gobierno nacional confirmó el aumento en las jubilaciones y pensiones de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en enero. El incremento se debe al alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, debido a que ANSES toma como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con dos meses de retraso.