Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

El organismo previsional confirmó los nuevos montos a pagar en enero e hizo público el calendario de depósitos.

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero Foto: 0221
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional confirmó el aumento en las jubilaciones y pensiones de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en enero. El incremento se debe al alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, debido a que ANSES toma como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con dos meses de retraso.

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

En este sentido, el INDEC declaró que en noviembre hubo un aumento de precios del 2,4% en productos de la canasta básica. Por ello, la jubilación mínima será de $349.299,32 en enero. Además, los beneficiarios volverán a percibir el bono de $70.000 que se otorga desde 2024. En total, se depositarán $419.299,32 a los jubilados que perciban la mensualidad mínima en este mes.

Jubilaciones de ANSES: cuándo inicia el pago de enero

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero

- Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero

- Documentos terminados en 2: martes 13 de enero

- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero

- Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero

- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero

- Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero

- Documentos terminados en 7: martes 20 de enero

- Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero

- Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

- Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones de ANSES: calendario de pago de enero

- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

- Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Cuánto cobrarán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

En enero también se depositará el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Hijo con Discapacidad. Pese a que ANSES sigue depositando el 80% y reteniendo el 20% del total hasta que se presenta la Libreta de AUH, este mes se otorgará un monto extra a los beneficiarios sin hacer ningún trámite o solicitud. Se trata del pago de la Tarjeta Alimentar, que recibirán todos los titulares con hijos a cargo. En total, el pago es de $125.528, pero se percibe un neto de $100.362 por la retención.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosIndice de Precios al Consumidor Nacional y UrbanoAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jubilaciones: ¿quiénes serán los primeros en cobrar en enero de 2026?

Jubilaciones: ¿quiénes serán los primeros en cobrar en enero de 2026?

¿Dónde rinde más la plata hoy? Cuentas y apps que mejor pagan en enero de 2026

¿Dónde rinde más la plata hoy? Cuentas y apps que mejor pagan en enero de 2026

Entre la dulzura y la amargura: ¿cómo despiden los tucumanos el 2025?

Entre la dulzura y la amargura: ¿cómo despiden los tucumanos el 2025?

Lo más popular
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
1

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
2

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?
3

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

“Buen Día Verano”: comienza el magazine que acompañará las mañanas de Tucumán
4

“Buen Día Verano”: comienza el magazine que acompañará las mañanas de Tucumán

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital
5

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital

Educación abre colonias para chicos y para adultos en Tucumán
6

Educación abre colonias para chicos y para adultos en Tucumán

Más Noticias
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Lo que deberá hacer cada signo del horóscopo chino para tener un cierre de año transformador, según Ludovica Squirru

Lo que deberá hacer cada signo del horóscopo chino para tener un cierre de año transformador, según Ludovica Squirru

Comentarios