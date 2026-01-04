Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

El Gobierno nacional confirmó el aumento en las jubilaciones y pensiones de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en enero. El incremento se debe al alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, debido a que ANSES toma como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con dos meses de retraso.
En este sentido, el INDEC declaró que en noviembre hubo un aumento de precios del 2,4% en productos de la canasta básica. Por ello, la jubilación mínima será de $349.299,32 en enero. Además, los beneficiarios volverán a percibir el bono de $70.000 que se otorga desde 2024. En total, se depositarán $419.299,32 a los jubilados que perciban la mensualidad mínima en este mes.
Jubilaciones de ANSES: cuándo inicia el pago de enero
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero
- Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 2: martes 13 de enero
- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero
- Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero
- Documentos terminados en 7: martes 20 de enero
- Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero
- Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero
Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
Pensiones de ANSES: calendario de pago de enero
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero
Cuánto cobrarán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo
En enero también se depositará el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Hijo con Discapacidad. Pese a que ANSES sigue depositando el 80% y reteniendo el 20% del total hasta que se presenta la Libreta de AUH, este mes se otorgará un monto extra a los beneficiarios sin hacer ningún trámite o solicitud. Se trata del pago de la Tarjeta Alimentar, que recibirán todos los titulares con hijos a cargo. En total, el pago es de $125.528, pero se percibe un neto de $100.362 por la retención.