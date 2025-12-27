Calendario de pago: Anses ya informó qué día de enero empezará el cobro de jubilados

El 2025 aún no terminó, pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya hizo público el calendario de pago de enero. Los jubilados y pensionados del ente previsional podrán organizar su agenda para conocer qué día recibirán sus haberes en sus cuentas. El orden de cobro se regirá, como ya es costumbre, por la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Anses también formalizó el nuevo incremento para sus prestatarios para los pagos de enero. Se determinó un aumento del 2,4% que sigue la fórmula de movilidad en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta fórmula estipula que se debe tomar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago, en este caso, noviembre sería el mes de referencia.
Para el primer mes del año, la jubilación mínima se ubicará en $349.299,32. Sin embargo, a este monto se le sumará nuevamente el bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el bolsillo del jubilado que menos gana a un total de $419.299,32. Por su parte, el haber máximo ascenderá a $2.350.453,70, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $279.439,46.
Anses: calendario de pago de enero
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero
- Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 2: martes 13 de enero
- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero
- Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero
- Documentos terminados en 7: martes 20 de enero
- Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero
- Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero
Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo
- Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero
- Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 2: martes 13 de enero
- Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero
- Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero
- Documentos terminados en 7: martes 20 de enero
- Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero
- Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero