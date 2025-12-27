Calendario de pago: Anses ya informó qué día de enero empezará el cobro de jubilados

El 2025 aún no terminó, pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya hizo público el calendario de pago de enero. Los jubilados y pensionados del ente previsional podrán organizar su agenda para conocer qué día recibirán sus haberes en sus cuentas. El orden de cobro se regirá, como ya es costumbre, por la terminación del Documento Nacional de Identidad.