Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

El senador sostuvo además que las acciones de fuerza registradas durante la noche tuvieron como objetivo “proteger y defender a quienes ejecutaron el arresto”, y no constituyeron una ofensiva militar contra Venezuela. En ese sentido, explicó que la operación se encuadraría dentro de las atribuciones del presidente estadounidense bajo el artículo II de la Constitución, que habilita el uso de la fuerza para resguardar a personal norteamericano frente a una amenaza inminente.