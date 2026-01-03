Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

El futuro del presidente venezolano Nicolás Maduro quedó este sábado en el centro de la escena internacional luego de que trascendiera que fue arrestado por fuerzas de Estados Unidos y quedaría a disposición de la Justicia federal de ese país. Así lo aseguró el senador republicano Mike Lee, quien afirmó haber recibido esa información de parte del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
De acuerdo con el legislador, cercano al presidente Donald Trump, la captura de Maduro sería el primer paso para su procesamiento judicial en Estados Unidos, donde se encuentra imputado desde 2020. “El secretario de Estado me informó que Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas de EE.UU. para ser llevado a juicio bajo cargos penales”, escribió en un mensaje difundido en redes sociales.
El senador sostuvo además que las acciones de fuerza registradas durante la noche tuvieron como objetivo “proteger y defender a quienes ejecutaron el arresto”, y no constituyeron una ofensiva militar contra Venezuela. En ese sentido, explicó que la operación se encuadraría dentro de las atribuciones del presidente estadounidense bajo el artículo II de la Constitución, que habilita el uso de la fuerza para resguardar a personal norteamericano frente a una amenaza inminente.
Siempre según la versión de Lee, Rubio le habría señalado que, por el momento, no están previstas nuevas operaciones militares en territorio venezolano.
Cargos pendientes desde 2020
Nicolás Maduro fue imputado por la Justicia de Estados Unidos en marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump. En aquel momento, un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York lo acusó formalmente por delitos de narcoterrorismo, en el marco de una estrategia de presión de Washington contra el gobierno chavista.
La causa también alcanzó a otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, quien permanece en Venezuela, y el ex jefe de inteligencia Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, actualmente detenido y procesado en Estados Unidos.
De confirmarse el arresto, el eventual juicio contra Maduro se desarrollaría en los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan. Se trata del mismo ámbito judicial donde en los últimos años se llevaron adelante procesos de alto impacto internacional, como el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.