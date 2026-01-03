Secciones
LA GACETA
Mundo

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Según declaraciones de un senador republicano cercano a Donald Trump, el mandatario venezolan enfrentaría cargos por narcoterrorismo en un tribunal federal.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 2 Hs

El futuro del presidente venezolano Nicolás Maduro quedó este sábado en el centro de la escena internacional luego de que trascendiera que fue arrestado por fuerzas de Estados Unidos y quedaría a disposición de la Justicia federal de ese país. Así lo aseguró el senador republicano Mike Lee, quien afirmó haber recibido esa información de parte del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

De acuerdo con el legislador, cercano al presidente Donald Trump, la captura de Maduro sería el primer paso para su procesamiento judicial en Estados Unidos, donde se encuentra imputado desde 2020. “El secretario de Estado me informó que Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas de EE.UU. para ser llevado a juicio bajo cargos penales”, escribió en un mensaje difundido en redes sociales.

El senador sostuvo además que las acciones de fuerza registradas durante la noche tuvieron como objetivo “proteger y defender a quienes ejecutaron el arresto”, y no constituyeron una ofensiva militar contra Venezuela. En ese sentido, explicó que la operación se encuadraría dentro de las atribuciones del presidente estadounidense bajo el artículo II de la Constitución, que habilita el uso de la fuerza para resguardar a personal norteamericano frente a una amenaza inminente.

Siempre según la versión de Lee, Rubio le habría señalado que, por el momento, no están previstas nuevas operaciones militares en territorio venezolano.

Cargos pendientes desde 2020

Nicolás Maduro fue imputado por la Justicia de Estados Unidos en marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump. En aquel momento, un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York lo acusó formalmente por delitos de narcoterrorismo, en el marco de una estrategia de presión de Washington contra el gobierno chavista.

La causa también alcanzó a otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, quien permanece en Venezuela, y el ex jefe de inteligencia Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, actualmente detenido y procesado en Estados Unidos.

De confirmarse el arresto, el eventual juicio contra Maduro se desarrollaría en los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan. Se trata del mismo ámbito judicial donde en los últimos años se llevaron adelante procesos de alto impacto internacional, como el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Temas Venezuela Hugo ChávezNicolás MaduroDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El régimen venezolano dijo desconocer el paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”

El régimen venezolano dijo desconocer el paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

Venezuela aseguró que los bombardeos de Estados Unidos impactaron contra poblaciones civiles

Venezuela aseguró que los bombardeos de Estados Unidos impactaron contra poblaciones civiles

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
2

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
3

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación
4

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
5

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York
6

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Más Noticias
Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Antes del ataque estadounidense, Maduro se reunió con altos funcionarios chinos

Antes del ataque estadounidense, Maduro se reunió con altos funcionarios chinos

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Venezuela aseguró que los bombardeos de Estados Unidos impactaron contra poblaciones civiles

Venezuela aseguró que los bombardeos de Estados Unidos impactaron contra poblaciones civiles

Comentarios