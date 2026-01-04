Truco casero: cómo usar bicarbonato de sodio y banana para pulir superficies en casa

Por último, esta pasta se utiliza para mantener pulcros los rincones más recónditos en los que se acumula suciedad y humedad, los cuales generan malos olores cuando pasan unos días. Se puede colar y verter en un atomizador y, desde allí, aplicar en el basurero, la bacha de la cocina o la heladera. El bicarbonato es el ingrediente esencial para combatir olores.