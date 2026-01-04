Truco casero: cómo usar bicarbonato de sodio y banana para pulir superficies en casa

Si de limpieza del hogar se trata, pocas cosas son más efectivas que las fusiones con bicarbonato de sodio. Aunque suele mezclarse con vinagre, limón u otros ingredientes comunes, hay una preparación con banana que sorprende tanto como logra limpiar diferentes objetos y sectores del hogar. Se prepara en unos minutos y tiene un sinfín de utilidades.
Este ungüento casero no reemplaza totalmente los limpiadores tradicionales que se compran en cualquier supermercado, pero reduce el uso de químicos agresivos que pueden perjudicar la piel y también algunos materiales. Es perfecto para quienes se inclinan cada vez más por usar las opciones eco-friendly y naturales en el hogar. Se trata de una especie de remedio doméstico para la suciedad.
Cómo hacer el preparado de bicarbonato y banana
Para hacer esta pomada de bicarbonato y banana necesitarás solamente tres ingredientes y un pequeño contenedor, como una lata de pomada para el calzado que haya quedado vacía. Solo deberás mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio, la cáscara de una banana grande picada y un vaso de agua, y procesar todo junto.
No se recomienda preparar demasiada cantidad para dejar guardada, a menos que se tome la precaución de separar en porciones y guardar en el freezer. Es que, al contener la cáscara de la banana, un material orgánico, la mezcla puede fermentar y generar microorganismos dañinos y un olor desagradable, en cuyo caso perderá su efecto limpiador.
Para qué sirve el ungüento de banana y bicarbonato de sodio
El principal uso que tiene esta pasta es la limpieza del acero inoxidable. Si tus pavas, bandejas o electrodomésticos quedaron manchados con comida, grasa o sarro, esta mezcla puede ser perfecta. También elimina olores persistentes que están desde hace mucho tiempo. Solo hace falta aplicar la mezcla en un paño –puede ser de microfibra–, frotar suavemente las superficies de acero, dejarlo actuar unos minutos y luego enjuagar con agua.
Otra opción es utilizarlo como fertilizante ecológico en tus huertas y plantaciones. La banana cuenta con minerales como magnesio o potasio, que son saludables para la nutrición del suelo. Este preparado estimula el crecimiento vegetal y puede colocarse directamente en la maceta o aplicarse en el agua de riego.
Por último, esta pasta se utiliza para mantener pulcros los rincones más recónditos en los que se acumula suciedad y humedad, los cuales generan malos olores cuando pasan unos días. Se puede colar y verter en un atomizador y, desde allí, aplicar en el basurero, la bacha de la cocina o la heladera. El bicarbonato es el ingrediente esencial para combatir olores.