Bicarbonato de sodio: el remedio casero para proteger plantas de interior

El bicarbonato de sodio, conocido tradicionalmente por su uso en la cocina, también se ha convertido en un recurso eficaz y accesible para el cuidado de plantas de interior. Este compuesto contribuye a regular la humedad del sustrato, previene enfermedades causadas por hongos, controla plagas y facilita la limpieza de macetas, posicionándose como una alternativa menos tóxica frente a los pesticidas químicos.