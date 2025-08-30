Secciones
Bicarbonato de sodio: el remedio casero para proteger plantas de interior

Un método natural, económico y seguro para mantener las plantas de interior saludables y libres de pesticidas químicos.

Bicarbonato de sodio Bicarbonato de sodio
Hace 1 Hs

El bicarbonato de sodio, conocido tradicionalmente por su uso en la cocina, también se ha convertido en un recurso eficaz y accesible para el cuidado de plantas de interior. Este compuesto contribuye a regular la humedad del sustrato, previene enfermedades causadas por hongos, controla plagas y facilita la limpieza de macetas, posicionándose como una alternativa menos tóxica frente a los pesticidas químicos.

Uno de sus principales beneficios es la regulación de la humedad en la tierra, lo que disminuye la aparición de hongos y moho en ambientes con exceso de riego o con poca ventilación. Aplicado de manera periódica sobre la superficie del sustrato, reduce la posibilidad de que las plantas sufran enfermedades fúngicas.

Además, al colocarse una fina capa de bicarbonato en las hojas, se genera una barrera natural contra insectos y bacterias sin ocasionar daños a la planta ni al entorno. Esto lo convierte en un producto seguro y sustentable, reduciendo riesgos para la salud y el medio ambiente, consignó el diario La Nación.

Métodos recomendados de aplicación

Existen distintas formas de aplicar el bicarbonato de sodio en plantas de interior:

- Rociado foliar: disolver una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua, agregar unas gotas de jabón neutro y aplicar sobre las hojas una vez por semana, preferiblemente en condiciones de luz tenue.

- Espolvoreo en el sustrato: colocar una capa ligera después del riego para evitar la formación de moho en raíces y bases.

- Limpieza de macetas: lavar los recipientes con agua y bicarbonato para eliminar bacterias y residuos antes de trasplantar o reutilizar envases.

Con estas prácticas simples, el bicarbonato de sodio se posiciona como una solución natural, económica y eficaz para mantener sanas las plantas de interior.

