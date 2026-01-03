Secciones
Horóscopo: cómo afectará la superluna llena en cáncer a cada signo

Una astróloga hizo un repaso por cada uno de los signos para anticipar cómo vivirán sus emociones durante los próximos días.

La superluna llena en Cáncer te permitirá crecer y ver viejas ataduras con otros ojos. La superluna llena en Cáncer te permitirá crecer y ver viejas ataduras con otros ojos. Imagen creada con inteligencia artificial.
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Este sábado 3 de enero el cielo será escenario de un sinfín de fenómenos celestiales. Pero el más importante de ellos para la astrología será la Superluna llena, la primera del año, que condicionará de manera particular a las 12 casas del zodíaco. Durante este ciclo lunar, el astro nocturno estará posicionado en Cáncer, por lo que su influencia se alineará a los aspectos más destacados del signo del cangrejo.

Según la astróloga Giuliana Piloni explicó a Clarín, la Superluna amplificará el efecto emocional. En este sentido, este ciclo lunar llegará a afectar sentimientos más íntimos como la ternura y también traerá nostalgia. Los demás signos sentirán una necesidad física y literal de abrigo, pero también de forma emocional. La Luna en Cáncer servirá para plantearse qué es lo que cada signo necesita en realidad.

Qué implica la Superluna llena en Cáncer

Piloni lo dice claramente: la Luna llena de enero nos invita a una madurez sensible. Será el momento de reconocer nuestro crecimiento de los últimos meses, incluso cuando lo que soltamos puede seguir doliendo. “Es un momento para dejar de idealizar el pasado como ‘lo mejor que nos pasó’ y empezar a reconocer la historia completa de nuestra evolución”, dice.

Para atravesar este período, Piloni sugiere hacernos una serie de preguntas y reflexionar durante la Luna llena. La primera apunta a analizar qué versión tuya cumplió su ciclo y necesita ser despedida con cariño y no con reproche. La segunda, a rever dónde pedimos contención sin dárnosla primero nosotros mismos. Por último, invita a identificar qué vínculos elegimos cuidar y a cuáles poner límites.

Los signos que sentirán con mayor intensidad este período serán Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Pero, en general, las 12 casas del zodíaco tendrán definiciones, revelaciones emocionales y tomarán decisiones desde la necesidad de protegerse, de ver por uno mismo y de cuidarse mejor. Las decisiones no se tomarán desde el impulso.

Impacto de la Superluna llena en Cáncer sobre cada signo

Aries. El hogar, la familia o una necesidad interna de seguridad necesitan tu atención.

Tauro. Las palabras tendrán un gran peso emocional y no podrán ser fácilmente ignoradas. Escuchá más allá de lo literal.

Géminis: Entenderás qué vale tu tiempo, tu energía y tu trabajo. Elegirte no es egoísmo, es coherencia.

Cáncer. Es un momento de revelación personal y de reconocimiento de lo propio. La sensibilidad te permitirá ordenar prioridades internas.

Leo. El cansancio que acumulás por emociones que arrastrás del pasado te pide un descanso. Permitite soltar cargas.

Virgo. Los vínculos de amistad, los proyectos compartidos y el sentido de pertenencia se iluminan con fuerza. Rodeate de quienes te cuidan de verdad.

Libra. Un proyecto, una meta que sostenían por obligación llegará a su fin. Compará lo que construís afuera con lo que necesitás en tu interior.

Escorpio. Se expande tu mirada sobre la vida. Tus decisiones tendrán un tinte emocional en lo ligado a viajes o estudios. No todo crecimiento es cómodo, pero sí necesario.

Sagitario. Se iluminan procesos emocionales intensos ligados a la intimidad, el deseo y los recursos compartidos. Soltar el control puede ser un alivio.

Capricornio. Tus vínculos terminarán de definirse y saldrán de zonas grises. Deberás equilibrar responsabilidad con sensibilidad: hace falta ternura.

Acuario. La vida diaria se cargará de emoción. Esta Luna te invita a revisar cómo te cuidás en lo diario y qué exigencias ya no son sostenibles.

Piscis. El deseo, el disfrute y la creatividad se iluminan con una sensibilidad especial. Puede haber una necesidad clara de volver a lo que te da placer.

