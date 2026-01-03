Horóscopo: cómo afectará la superluna llena en cáncer a cada signo

Este sábado 3 de enero el cielo será escenario de un sinfín de fenómenos celestiales. Pero el más importante de ellos para la astrología será la Superluna llena, la primera del año, que condicionará de manera particular a las 12 casas del zodíaco. Durante este ciclo lunar, el astro nocturno estará posicionado en Cáncer, por lo que su influencia se alineará a los aspectos más destacados del signo del cangrejo.