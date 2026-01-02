Secciones
Cuatro fenómenos astronómicos en una misma noche: por qué ver al cielo este 3 de enero

Una guía completa para no perderse nada del memorable espectáculo natural y celestial que dará la bienvenida al año.

No harán falta los telescopios para ver los efectos especiales que mostrará el cielo este 3 de enero. No harán falta los telescopios para ver los efectos especiales que mostrará el cielo este 3 de enero. Foto: National Geographic
Hace 2 Hs

El cielo tenía preparada una sorpresa para los habitantes de la Tierra para el inicio de 2026. Apenas al tercer día del año, el firmamento será el salón de baile de algunas estrellas, además del telón de fondo de un encuentro singular y otros fenómenos astronómicos dignos de ser admirados. Al menos cuatro sucesos poco habituales se darán este sábado, por lo que será una buena oportunidad para invitar a alguien a ver el cielo.

El sábado 3 de enero coincidirán cuatro fenómenos astronómicos en una noche memorable. Según explicó el astrofotógrafo y exfuncionario del Observatorio Cerro Tololo de Chile, Arturo Gómez, ese día convergerán en el cielo los siguientes eventos:

- La superluna de enero, primera del 2026 y una de las pocas del año

- La lluvia de meteoros Cuadrántidas

- La aproximación en perspectiva de la Luna y Júpiter

- El perihelio de la Tierra

El cielo será un espectáculo este 3 de enero por la noche

La primera Luna llena de 2026 se producirá el sábado 3 de enero. Los argentinos tendrán algunas horas para ver el satélite en todo su esplendor. El satélite natural de la Tierra aparecerá en el horizonte después del atardecer, cuando el reloj marque las 20.55 y permanecerá visible hasta las 6.46. Será una de las llamadas superlunas porque coincidirá con el perigeo, el punto en que se encuentra a la menor distancia posible de la Tierra.

También en la noche entre el 3 y 4 de enero se podrá ver la lluvia de estrellas o de meteoros Cuadrántidas: un fenómeno astronómico que ocurre cada año a comienzos de enero. Se da porque la Tierra atraviesa una región del espacio cargada de restos de polvo y rocas que, al entrar en contacto con nuestra atmósfera, generan brillo. El origen de este fenómeno está asociado al asteroide 2003 EH1 y puede observarse con mayor claridad desde el hemisferio norte.

Lo que en apariencia será una aproximación de Júpiter y la Luna es, en realidad, una ilusión óptica. En realidad, ambos cuerpos celestes se encuentran a una distancia aproximada de 628 millones de kilómetros. Pero, observando el cielo desde la Tierra, por momentos de la noche Júpiter aparecerá como una estrella brillante en un sitio cercano a la Luna.

Por último, se dará el perihelio como cuarto fenómeno astronómico. Este es el punto en que la órbita de un planeta se encuentra más cerca del Sol. Aunque no se percibe a simple vista ni se sienten cambios directos, se trata solo de un acercamiento de la Tierra al Sol, que no incide en el clima ni en las estaciones.

