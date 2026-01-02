Cuatro fenómenos astronómicos en una misma noche: por qué ver al cielo este 3 de enero

El cielo será un espectáculo este 3 de enero por la noche

La primera Luna llena de 2026 se producirá el sábado 3 de enero. Los argentinos tendrán algunas horas para ver el satélite en todo su esplendor. El satélite natural de la Tierra aparecerá en el horizonte después del atardecer, cuando el reloj marque las 20.55 y permanecerá visible hasta las 6.46. Será una de las llamadas superlunas porque coincidirá con el perigeo, el punto en que se encuentra a la menor distancia posible de la Tierra.