Superluna de Lobo luna llena de enero 2026, la primera del año

El astro natural de la Tierra brillará en todo su esplendor. Además, la primera Luna llena de 2026 tendrá un carácter particular.

La Luna del lobo será la primera de este 2026. La Luna del lobo será la primera de este 2026. Foto: National Geographic
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Durante los primeros días de enero se dará un fenómeno astronómico destacado: la primera Luna llena del año, momento en el que el satélite natural podrá verse completamente iluminado. Este evento no solo inaugura el calendario lunar de 2026, sino que también ofrece una oportunidad especial para observar el cielo nocturno.

A lo largo de aproximadamente 28 días, la Luna atraviesa un ciclo completo de fases como consecuencia de su desplazamiento alrededor de la Tierra y de la relación que mantiene con el Sol. Según la posición que adopta y la forma en que recibe la luz solar, puede apreciarse de manera parcial o totalmente iluminada.

Debido a que este ciclo no coincide de forma exacta con el calendario tradicional, las fechas en las que se producen las distintas fases lunares cambian todos los meses.

Luna llena de enero: superluna y Luna del lobo

La Luna llena de enero recibe el nombre de “Luna del Lobo”, una denominación heredada de los pueblos originarios de América del Norte, quienes utilizaban las fases lunares como referencia para medir el paso del tiempo. Durante este mes, los aullidos de los lobos eran más frecuentes cerca de los asentamientos humanos, especialmente en noches frías y despejadas. También es conocida como “Luna Serena” o “Luna Central”.

Según información del sitio Time and Date, la primera Luna llena de 2026 se producirá el sábado 3 de enero. Los argentinos tendrán algunas horas para ver el satélite en todo su esplendor. Serán aproximadamente 10 horas en que será visible, pero muchas menos las que podrá observarse sin esfuerzo. Las horas centrales son las más recomendadas para la observación.

El satélite natural de la Tierra aparecerá en el horizonte después del atardecer, cuando el reloj de las 20.55. Permanecerá en el firmamento visible hasta la madrugada del día siguiente, pero la luz del amanecer ya la hará menos fácil de encontrar. A las 6.46, la Luna desaparecerá nuevamente tras el horizonte para regresar la noche siguiente.

Este evento tendrá, además, una característica especial: se tratará de una Superluna. Este fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita lunar en el que se encuentra más próxima a la Tierra, a una distancia aproximada de entre 356.000 y 370.000 kilómetros. Como consecuencia, el satélite se verá levemente más grande y con mayor brillo que en una Luna llena habitual.

