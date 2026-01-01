Superluna de Lobo luna llena de enero 2026, la primera del año

Este evento tendrá, además, una característica especial: se tratará de una Superluna. Este fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita lunar en el que se encuentra más próxima a la Tierra, a una distancia aproximada de entre 356.000 y 370.000 kilómetros. Como consecuencia, el satélite se verá levemente más grande y con mayor brillo que en una Luna llena habitual.