Tras los ataques a Venezuela, Trump anunciaó la captura de Nicolás Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.
"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", dijo Trump en su red Truth Social.
El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de atacar este sábado instalaciones civiles y militares en varios estados después de que al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharan alrededor de las dos de la madrugada en Caracas. Ni el Pentágono ni la Casa Blanca respondieron a solicitudes de comentarios.
El régimen chavista aseguró que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia en todo el país. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", indica un comunicado del régimen que encabeza Maduro.
"Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", agrega. Y continúa: "El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores", aseguró el régimen en un comunicado. Las explosiones se escucharon en lugares como la base aérea de La Carlota, en Caracas, o zonas próximas.
En las redes sociales, Trump confirmó la captura de Maduro y de su esposa; ambos fueron llevados fuera del país de origen.
Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales mostraban grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecían producirse en el sur y el este de la ciudad.
Según la cadena estadounidense CBS, socia de BBC en Estados Unidos, "el presidente Trump ordenó los ataques en varias partes de Venezuela, incluyendo instalaciones militares".
EE.UU. había incrementando la presencia militar en el Caribe en los últimos meses y había dejado claro que podía haber un ataque a Venezuela en contra del gobierno que lidera Maduro, al que considera un presidente ilegítimo y al que vincula con el narcotráfico.