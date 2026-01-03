Secciones
LA GACETA
Mundo

Tras los ataques a Venezuela, Trump anunciaó la captura de Nicolás Maduro

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder", dijo el presidente estadounidense en las redes sociales.

Nicolás Maduro Nicolás Maduro
Hace 1 Hs

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", dijo Trump en su red Truth Social.

El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de atacar este sábado instalaciones civiles y militares en varios estados después de que al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharan alrededor de las dos de la madrugada en Caracas. Ni el Pentágono ni la Casa Blanca respondieron a solicitudes de comentarios.

El régimen chavista aseguró que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia en todo el país. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", indica un comunicado del régimen que encabeza Maduro.

"Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", agrega. Y continúa: "El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores", aseguró el régimen en un comunicado. Las explosiones se escucharon en lugares como la base aérea de La Carlota, en Caracas, o zonas próximas.

En las redes sociales, Trump confirmó la captura de Maduro y de su esposa; ambos fueron llevados fuera del país de origen.

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales mostraban grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecían producirse en el sur y el este de la ciudad.

Según la cadena estadounidense CBS, socia de BBC en Estados Unidos, "el presidente Trump ordenó los ataques en varias partes de Venezuela, incluyendo instalaciones militares".

EE.UU. había incrementando la presencia militar en el Caribe en los últimos meses y había dejado claro que podía haber un ataque a Venezuela en contra del gobierno que lidera Maduro, al que considera un presidente ilegítimo y al que vincula con el narcotráfico.

Temas VenezuelaNicolás MaduroDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Máxima tensión: Trump confirmó que EEUU atacó un muelle vinculado al narcotráfico en Venezuela

Máxima tensión: Trump confirmó que EEUU atacó un muelle vinculado al narcotráfico en Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Escalada en Venezuela: Trump confirmó el primer ataque terrestre contra una base logística de narcobuques

Escalada en Venezuela: Trump confirmó el primer ataque terrestre contra una base logística de "narcobuques"

Lo más popular
Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación
1

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

Tras los ataques a Venezuela, Trump anunciaó la captura de Nicolás Maduro
2

Tras los ataques a Venezuela, Trump anunciaó la captura de Nicolás Maduro

Desde El Cadillal hasta los Valles: vacaciones sin pileta y al alcance del boleto
3

Desde El Cadillal hasta los Valles: vacaciones sin pileta y al alcance del boleto

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?
4

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

Con Juri al mando, la Capital planifica el verano
5

Con Juri al mando, la Capital planifica el verano

Se ahogó en el Río Dulce tras rescatar a su hermano
6

Se ahogó en el Río Dulce tras rescatar a su hermano

Más Noticias
Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Hallaron sin vida al joven tucumano que había desaparecido en Termas de Río Hondo

Hallaron sin vida al joven tucumano que había desaparecido en Termas de Río Hondo

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Comentarios