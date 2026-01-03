Tras los ataques a Venezuela, Trump anunciaó la captura de Nicolás Maduro

El régimen chavista aseguró que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia en todo el país. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", indica un comunicado del régimen que encabeza Maduro.