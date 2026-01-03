A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Secciones
Hace 50 Min

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, emitió este sábado un comunicado público luego de que Estados Unidos confirmara la captura del mandatario en el marco de una operación ordenada por el presidente Donald Trump. El diputado de la Asamblea Nacional y economista denunció una “agresión militar” contra Venezuela y convocó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse en defensa del país.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, Maduro Guerra sostuvo que el objetivo del ataque estadounidense es “apoderarse” de los recursos venezolanos y alertó sobre las consecuencias regionales del conflicto. 

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos”, expresó en el inicio del comunicado.

En el texto, advirtió que la ofensiva “amenaza la paz y la estabilidad internacional” y “pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, al tiempo que reafirmó la posición del régimen de llevar las denuncias ante los organismos internacionales correspondientes.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”, señaló el legislador, quien aseguró que el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas “en perfecta fusión popular-militar-policial” se encuentran desplegados para “garantizar la soberanía y la paz”.

En su mensaje, Maduro Guerra afirmó además que su padre había dejado instrucciones previas ante un eventual ataque. “El presidente dispuso de todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y las circunstancias adecuadas”, indicó, sin brindar mayores precisiones.

Comentarios