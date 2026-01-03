A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, emitió este sábado un comunicado público luego de que Estados Unidos confirmara la captura del mandatario en el marco de una operación ordenada por el presidente Donald Trump. El diputado de la Asamblea Nacional y economista denunció una “agresión militar” contra Venezuela y convocó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse en defensa del país.