¿Cómo seguirá la causa Vélez después del fallo de sobreseimiento?

El sobreseimiento de los cuatro futbolistas no cerrará la causa Vélez. A partir de febrero se iniciará una nueva etapa en un caso que podría tener otros dos frentes procesales: uno en la Justicia ordinaria y otro en la federal. Eso es por ahora, pero si la sentencia queda firme, podrían sumarse más instancias en una causa que sigue abierta.
En marzo de 2024, una joven denunció que fue víctima de un ataque sexual. Acusó al arquero Sebastián Sosa de haberla citado a la habitación de un hotel donde concentraba el equipo. Señaló, además, que José Florentín Bobadilla, Braian Cufré y Abiel Osorio abusaron de ella. Los cuatro fueron procesados.
Durante casi 21 meses se sustanció un proceso cargado de polémicas. Dos horas antes de que se iniciara la feria judicial, el juez Augusto Paz Almonacid decidió dictar el sobreseimiento de los futbolistas. En un extenso fallo, determinó que hubo consentimiento por parte de la denunciante y, por lo tanto, que no existió delito alguno.
Los querellantes Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti anunciaron que impugnarán la resolución. Legalmente, tienen diez días hábiles desde el 1 de febrero para presentar un escrito en el que deberán fundamentar las razones por las cuales cuestionarán la sentencia. Aún no se conoce cuál será la postura de la fiscala Adriana Reinoso Cuello, aunque habitualmente los representantes del Ministerio Público no recurren resoluciones dictadas en esta instancia.
Florencia Abdala y Camilo Atim (defensores de Florentín Bobadilla), José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (representantes de Cufré y Osorio), y Ernesto Baaclini (defensor de Sosa) tendrán la oportunidad de expresar su opinión sobre el planteo de la querella. Todos adelantaron que se opondrán.
“Nos vamos a tomar cada uno de los días para analizar palabra por palabra los fundamentos dados a conocer por el juez. Tenemos claro que presenta varias aristas cuestionables. Por una cuestión de estrategia procesal, por el momento no marcaremos esos puntos”, indicó Venditti.
Si prospera la impugnación, un Tribunal -que puede ser unipersonal- convocará a todas las partes y escuchará sus argumentos. En esta instancia se podrá confirmar o revertir el fallo de Paz Almonacid. Lo que sí está claro es que, independientemente de la resolución, la sentencia deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó la joven. Los defensores de los jugadores seguirán el mismo camino si se modifica la sentencia de Paz Almonacid. “El fallo fue bastante categórico y muy bien fundamentado. No creo que sea impugnado”, indicó Baaclini.
El horizonte procesal podría ampliarse aún más: el máximo tribunal puede confirmar todo lo resuelto, aceptarlo parcialmente o incluso, anular los sobreseimientos. Esto no se produciría antes de la mitad del primer semestre de 2026.
El otro frente
La resolución de Paz Almonacid no solo fue clave por la decisión que tomó a favor de los futbolistas, sino también porque rechazó el planteo de exclusión probatoria respecto de los resultados de las pericias realizadas a los celulares de dos amigas de la joven. La querella fundamentó su pedido al señalar que se habrían violado los derechos a la intimidad de las testigos y que los peritos se extralimitaron en la búsqueda de información, entre otros argumentos.
Las conclusiones de esa medida fueron la base de la denuncia que presentó Florentín Bobadilla a través de sus abogados, Abdala y Atim. Según la acusación, el diputado Carlos Cisneros, la víctima y su padre, tres testigos y un empleado de La Bancaria habrían conformado una asociación ilícita para perjudicarlos legalmente.
La fiscala Mariana Rivadeneira inició la investigación y resolvió abrir una investigación en contra de todos los señalados -excepto al parlamentario- por delitos como falso testimonio y estafa procesal, entre otros. Por decisión del juez Bernardo L’Erario Babot, la causa pasó a manos del fiscal regional Fernando Blanno. Este funcionario recibió una ampliación de la denuncia, aunque no trascendió qué medidas adoptó sobre las dos presentaciones.
Se presume que, al confirmarse la legalidad de las pericias realizadas, este expediente podría reactivarse una vez finalizada la feria judicial. La querella opinó que no generará ningún tipo de complicaciones. “No surgieron nuevos indicios que alimentan esa teoría, es más, hay evidencias que terminan debilitando aún más la denuncia. El 6 de febrero debe llevarse a cabo una audiencia de impugnación de ese expediente”, sostuvo Venditti.
La novedad
En la resolución judicial dictada ayer, el juez Paz Almonacid ordenó a Reinoso Cuello que enviara una copia del expediente a la Justicia Federal para que investigara la posible existencia de un delito. Sin embargo, no especificó cuál sería ni fundamentó su decisión.
Debido a que las audiencias fueron secretas, LA GACETA no pudo conocer los motivos, aunque trascendió que podría estar vinculado con la presunta existencia de trata de personas. “Es un delirio. En el expediente no surge ningún indicio sobre esta posibilidad. Es una estrategia defensiva. También pienso que es una locura tener que salir a aclarar este punto que será impugnado”, recalcó Venditti.
Esta no es la única polémica que se vislumbra en el horizonte procesal del caso. En las últimas horas trascendió que los futbolistas analizan iniciar una demanda contra la joven por daños y perjuicios. “Primero hay que esperar que la sentencia quede firme; después analizaremos los pasos a seguir”, concluyó Molina.