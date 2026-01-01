¿Cómo seguirá la causa Vélez después del fallo de sobreseimiento?

El otro frente

La resolución de Paz Almonacid no solo fue clave por la decisión que tomó a favor de los futbolistas, sino también porque rechazó el planteo de exclusión probatoria respecto de los resultados de las pericias realizadas a los celulares de dos amigas de la joven. La querella fundamentó su pedido al señalar que se habrían violado los derechos a la intimidad de las testigos y que los peritos se extralimitaron en la búsqueda de información, entre otros argumentos.