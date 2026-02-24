Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa

Mientras intentaban conciliarse, el acusado del crimen se sirvió whisky en un vaso y ella le recriminó esa conducta. Otra vez volvieron a pelear y ella terminó marchándose pasada la medianoche. “Cuando llegué a mi casa le mandé un mensaje y le dije que estaba harta de esta relación y de que me tratara así. Le dije que necesitaba estar en paz. Él me llamó y me dijo que no peleáramos, que teníamos muchas cosas para hacer en la empresa y que me quería preparar para que fuera administradora de consorcios. Después me pidió que durmiera tranquila y que al otro día volverían a conversar”, declaró.