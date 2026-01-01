Cuando la creatividad no aparece: qué hacen quienes viven de imaginar

Estevez lo sintetiza con una imagen: subir a Tafí del Valle en el auto pudiendo ver el paisaje de cielo azul y montañas verdes no es lo mismo a ir durmiendo en el auto o con un repasador en la ventanilla para que no me de el sol, de esta forma al paisaje me lo pierdo. Entonces, el ejercicio no se basa solamente en ir a buscar otro tipo de contenidos o consumos que estimulen, sino más bien ir con el ojo atento a buscar esos disparadores, ideas e inspiraciones que despiertan nuestro deseo de crear, de ser humanos.