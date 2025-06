IA, autoría y creatividad: ¿batalla sin fin o redefinición necesaria?

Para desmitificar este proceso, es útil entender, aunque sea a nivel macro, cómo operan estos modelos. El núcleo de esta ingeniería se puede resumir en la frase “La letra más cara del mundo: W, (weights). La ingeniería oculta que desafía la creatividad y la propiedad intelectual en los modelos de lenguaje generativo, como GPT, Claude o Gemini entre otros, se basa en redes neuronales profundas del tipo transformer, presentadas en el célebre paper “Attention is All you Need”. A diferencia de los enfoques secuenciales clásicos que podían acarrear errores en los resultados, el transformer aplica mecanismos de atención que ponderan la relevancia contextual de cada término, aun a largas distancias, y aprende a predecir la siguiente palabra probable tras haber ingerido billones de fragmentos de texto convertidos en vectores en un espacio semántico de alta dimensión. Su capacidad de generar respuestas útiles se perfecciona en una fase posterior al pre-entrenamiento, que usualmente combina un ajuste fino supervisado con un alineamiento mediante aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana según el modelo, como se detalla en el paper de InstructGPT. De este modo, millones o billones de parámetros se optimizan para imitar la coherencia, el estilo y las inferencias humanas. Los modelos no “entienden”, pero su precisión estadística lo hace parecer.