Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

A la espera del debut de la nueva flotación cambiaria

Las reservas internacionales brutas cerraron el año con una nueva baja. El Central pone todas sus fichas a la Fase IV del programa económico.

EN VILO. Los operadores esperan señales acerca de la dinámica del dólar a partir de enero, cuando se recalibre la actualización de las bandas. EN VILO. Los operadores esperan señales acerca de la dinámica del dólar a partir de enero, cuando se recalibre la actualización de las bandas.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Los cierres de año tienden a mostrar cierta efervescencia en el mercado financiero. Más aún a las puertas del debut del nuevo esquema de flotación cambiaria, que ahora se moverá al ritmo de la inflación. Los operadores observaron que, en el último día hábil del año, hubo un movimiento de poco más de U$S880 millones de transacciones en el mercado cambiario, una cifra que no se observaba desde septiembre, antes de las elecciones legislativas.

En cuanto a las ventas del Tesoro, los trascendidos de mercado sugieren que el monto habría sido sensiblemente menor al observado el lunes; en particular, se especula con ventas en torno a U$S230 millones, indica el reporte diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI). El dólar spot subió apenas 0,3% pese a la presión compradora, algo que operadores atribuyen a aquella fuerte intervención del Tesoro.

El año también se cerró con una caída en el nivel de reservas brutas que terminaron 2025 con un total de U$S41.165 millones, de acuerdo con el informe provisorio del Banco Central. De todas maneras, en el año, los activos internacionales subieron U$S11.558 millones. Hasta noviembre, ingresaron del FMI U$S14.469 millones, pero se le pagaron U$S2.782 millones en intereses. Los analistas creen que el gobierno deberá pedir una dispensa al Fondo por unos U$S12.000 millones, ante el casi seguro incumplimiento en la acumulación de divisas. Para la fase IV del programa económico, el Central ratificó sus prioridades:

• A partir de mañana, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), es decir, a un ritmo del 2,5%.

• A partir de mañana, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de remonetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de U$S10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

El dólar "blue" aumentó $300 en el año y cerró a $1.530

El dólar blue aumentó $300 en el año y cerró a $1.530

• Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a U$S17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización.

• El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.

Rumores constructivos

Un llamativo canje de deuda intrasector público entre el Tesoro y el Central está en marcha, y vuelve a alimentar los rumores constructivos sobre un posible repo con bancos privados en el corto plazo. Este proceso incluye un canje que, en general, suele apuntar a facilitar el rollover de las tenencias de deuda en pesos del BCRA, dado que la autoridad monetaria tiene vedado el acceso directo a las licitaciones primarias, advierte PPI. Sin embargo, esta vez el esquema luce distinto.

El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

En concreto, el Tesoro ofrece los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos CER a 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28), en vísperas del vencimiento que el Tesoro enfrenta por U$S 4.210 millones el próximo 9 de enero. Bajo el supuesto de las tenencias estimadas del BCRA en estos bonos CER y a precios de mercado secundario, la asignación podría rondar los U$S2.300 millones (equivalentes a unos U$S2.900 millones de valor nominal en AL35 y AE38). Según PPI, esta operatoria podría estar vinculada al repo mencionado. De acuerdo con sus estimaciones, el tamaño del canje luce consistente para cubrir el pago de enero, especialmente si se tiene en cuenta que los depósitos del Tesoro en dólares ascienden a U$S1.900 millones (al 23 de diciembre).

Mercado: indicadores

La Bolsa porteña tuvo un desalentador fin de año, con caídas en seis de las últimas siete sesiones de negocios. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- mostraron una leve alza de 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendía un entero, a los 571 puntos básicos.

Temas Fondo Monetario InternacionalInstituto Nacional de Estadísticas y CensosBanco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Banco Central trazó su hoja de ruta para 2026: el fin del cepo corporativo dependerá de la deuda externa

El Banco Central trazó su hoja de ruta para 2026: el fin del cepo corporativo dependerá de la deuda externa

Suben las reservas y Caputo busca más dólares

Suben las reservas y Caputo busca más dólares

Un cierre del año marcado por el dólar y la inflación

Un cierre del año marcado por el dólar y la inflación

El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

Reservas e inflación, materias pendientes para el nuevo año en Argentina

Reservas e inflación, materias pendientes para el nuevo año en Argentina

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia
3

Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia

Té de orégano con ajo: cuatro beneficios para el cuerpo y cómo prepararlo
4

Té de orégano con ajo: cuatro beneficios para el cuerpo y cómo prepararlo

Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos
5

Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos

¿Cuáles serán los desafíos en materia de seguridad en 2026?
6

¿Cuáles serán los desafíos en materia de seguridad en 2026?

Más Noticias
Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Mateo López, tras el sueño de ser músico profesional

Mateo López, tras el sueño de ser músico profesional

Cómo saber si una pileta pública está habilitada y es segura

Cómo saber si una pileta pública está habilitada y es segura

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios