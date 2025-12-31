A la espera del debut de la nueva flotación cambiaria

En concreto, el Tesoro ofrece los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos CER a 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28), en vísperas del vencimiento que el Tesoro enfrenta por U$S 4.210 millones el próximo 9 de enero. Bajo el supuesto de las tenencias estimadas del BCRA en estos bonos CER y a precios de mercado secundario, la asignación podría rondar los U$S2.300 millones (equivalentes a unos U$S2.900 millones de valor nominal en AL35 y AE38). Según PPI, esta operatoria podría estar vinculada al repo mencionado. De acuerdo con sus estimaciones, el tamaño del canje luce consistente para cubrir el pago de enero, especialmente si se tiene en cuenta que los depósitos del Tesoro en dólares ascienden a U$S1.900 millones (al 23 de diciembre).