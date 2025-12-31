A la espera del debut de la nueva flotación cambiaria

Los cierres de año tienden a mostrar cierta efervescencia en el mercado financiero. Más aún a las puertas del debut del nuevo esquema de flotación cambiaria, que ahora se moverá al ritmo de la inflación. Los operadores observaron que, en el último día hábil del año, hubo un movimiento de poco más de U$S880 millones de transacciones en el mercado cambiario, una cifra que no se observaba desde septiembre, antes de las elecciones legislativas.
En cuanto a las ventas del Tesoro, los trascendidos de mercado sugieren que el monto habría sido sensiblemente menor al observado el lunes; en particular, se especula con ventas en torno a U$S230 millones, indica el reporte diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI). El dólar spot subió apenas 0,3% pese a la presión compradora, algo que operadores atribuyen a aquella fuerte intervención del Tesoro.
El año también se cerró con una caída en el nivel de reservas brutas que terminaron 2025 con un total de U$S41.165 millones, de acuerdo con el informe provisorio del Banco Central. De todas maneras, en el año, los activos internacionales subieron U$S11.558 millones. Hasta noviembre, ingresaron del FMI U$S14.469 millones, pero se le pagaron U$S2.782 millones en intereses. Los analistas creen que el gobierno deberá pedir una dispensa al Fondo por unos U$S12.000 millones, ante el casi seguro incumplimiento en la acumulación de divisas. Para la fase IV del programa económico, el Central ratificó sus prioridades:
• A partir de mañana, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), es decir, a un ritmo del 2,5%.
• A partir de mañana, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de remonetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de U$S10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.
• Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a U$S17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización.
• El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.
Rumores constructivos
Un llamativo canje de deuda intrasector público entre el Tesoro y el Central está en marcha, y vuelve a alimentar los rumores constructivos sobre un posible repo con bancos privados en el corto plazo. Este proceso incluye un canje que, en general, suele apuntar a facilitar el rollover de las tenencias de deuda en pesos del BCRA, dado que la autoridad monetaria tiene vedado el acceso directo a las licitaciones primarias, advierte PPI. Sin embargo, esta vez el esquema luce distinto.
En concreto, el Tesoro ofrece los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos CER a 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28), en vísperas del vencimiento que el Tesoro enfrenta por U$S 4.210 millones el próximo 9 de enero. Bajo el supuesto de las tenencias estimadas del BCRA en estos bonos CER y a precios de mercado secundario, la asignación podría rondar los U$S2.300 millones (equivalentes a unos U$S2.900 millones de valor nominal en AL35 y AE38). Según PPI, esta operatoria podría estar vinculada al repo mencionado. De acuerdo con sus estimaciones, el tamaño del canje luce consistente para cubrir el pago de enero, especialmente si se tiene en cuenta que los depósitos del Tesoro en dólares ascienden a U$S1.900 millones (al 23 de diciembre).
Mercado: indicadores
La Bolsa porteña tuvo un desalentador fin de año, con caídas en seis de las últimas siete sesiones de negocios. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- mostraron una leve alza de 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendía un entero, a los 571 puntos básicos.