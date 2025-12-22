¿Cómo encarará Milei la nueva fase económica?

La posibilidad de hacerse de dólares vía superávit de cuenta corriente luce acotada: en lo que va de 2025, siete de los 10 meses publicados registraron déficit, indica Persichini. Y con respecto a la competividad, si bien el esquema cambiario garantizaría un tipo de cambio real mayor con Estados Unidos (12% de ponderación en el tipo de cambio real multilateral), no hay certezas frente a otros socios. En concreto, podría haber un eventual atraso frente a Brasil, cuya moneda se ajusta con mayor flexibilidad, u otros países. Estos desvíos podrían aumentar la presión importadora, desalentar exportaciones y reducir la disponibilidad de divisas. Sin embargo, expresa GMA, para que este canal aporte dólares netos, sería necesario un repunte en la inversión extranjera directa (idealmente por su capacidad de contribuir a la productividad de la economía, el PIB y el empleo) o una mejora en la capacidad de endeudamiento (en pesos para carry trade externo o en moneda dura). Ambas condiciones dependen de que el riesgo país continúe a la baja, lo que a su vez exige avances concretos en acumulación de reservas y señales macroeconómicas consistentes.