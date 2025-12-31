Hay avances, pero falta financiamiento: el balance de año de distintos sectores de la sociedad tucu

Cultura “enterrada” y baja convocatoria en shows

En cuanto al área de cultura, el productor Julio Rasuk observó que en la actualidad existen distintas problemáticas en el sector. Por un lado, cuestionó la “falta de interés” de los gobiernos considerando que “desde la Provincia no la hay” y que “a nivel nacional la cultura está directamente enterrada”. También remarcó la baja en la venta de tickets en los shows locales. “Bandas que en 2024 reunían a 3.000 personas, hoy meten 1.500”, ejemplificó. Esto, según planteó, termina afectando la ejecución de distintos eventos debido a la masa de personas que se encuentran involucradas en la organización previa. “Hay muchísima gente que trabaja en cada show; en uno chico pueden ser entre 80 y 100 personas, y en uno un poco más grande, como el festival que hacemos nosotros, entre 200 y 300”, indicó.