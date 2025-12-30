Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos

Las celebraciones de cierre de año implican una organización compleja donde la elección del postre suele quedar relegada frente a otras tareas. Ante el reto de encontrar una alternativa que combine rapidez, rendimiento y aceptación general, el mousse de limón surge como una propuesta estratégica. Su elaboración requiere pocos elementos y aporta una ligereza ideal para culminar las cenas festivas, facilitando la tarea de quienes deben proveer el plato dulce en encuentros familiares.