Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos

Su elaboración requiere pocos elementos y aporta una ligereza ideal para culminar las cenas festivas.

Hace 4 Hs

Las celebraciones de cierre de año implican una organización compleja donde la elección del postre suele quedar relegada frente a otras tareas. Ante el reto de encontrar una alternativa que combine rapidez, rendimiento y aceptación general, el mousse de limón surge como una propuesta estratégica. Su elaboración requiere pocos elementos y aporta una ligereza ideal para culminar las cenas festivas, facilitando la tarea de quienes deben proveer el plato dulce en encuentros familiares.

Esta preparación ganó visibilidad gracias a Sofía Siciliano en su cuenta de TikTok, plataforma que comparte con la especialista en nutrición Agustina Novelli. A través de su espacio digital, ambas profesionales fomentan hábitos alimenticios basados en ingredientes auténticos y técnicas sin complicaciones. Sus recomendaciones se enfocan en ofrecer soluciones culinarias realistas para el día a día, permitiendo disfrutar de sabores clásicos mediante procesos sumamente sencillos.

Receta del postre de mousse de limón

-Limones

-Leche condensada

-Crema de leche

No se necesitan horno ni utensilios complejos, lo que lo convierte en un postre ideal para resolver sobre la hora.

Paso a paso: cómo hacer mousse de limón en casa

-Cortar los limones a la mitad y ahuecarlos con cuidado. Las cáscaras se usarán luego como recipiente para la presentación. Si se busca una versión más rápida, también se pueden exprimir directamente y servir el mousse en vasos o copas

-Colocar el jugo de limón en un bowl y mezclarlo con la leche condensada hasta integrar bien.

-Batir la crema de leche a medio punto, sin llegar a que quede demasiado firme.

-Incorporar la mezcla de jugo y leche condensada a la crema batida, con movimientos envolventes para mantener la textura aireada.

-Servir el mousse en las cáscaras de limón o en recipientes individuales y llevar a la heladera por unos minutos antes de servir.

Cómo preparar un mousse de limón

-Dividido en seis porciones, cada una ronda las 330 calorías.

-En porciones más abundantes, el valor puede superar las 490 calorías.

